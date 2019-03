Vége az NHB Banknak

Visszavonta az NHB Bank tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és elrendelte végelszámolását – közölte a jegybank csütörtökön. Az NHB Szemerey Tamás érdekeltsége, aki Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére.

Mint az MNB írta:

A hitelintézet betétkifizetései, kötelezettségvállalásai korlátozásának időszakában sem tudta érdemben biztosítani hosszútávú működéshez szükséges feltételeket az üzleti modell gyökeres átalakítása és a mindenkori fizetőképesség terén. A bank ügyfélköre csekély, piaci súlya a pénzügyi közvetítő rendszerben minimális volt.

Hozzátették: az NHB-nak az MNB által elrendelt közel 90 napos, a betétkifizetési, kötelezettségvállalási részleges korlátozására vonatkozó időszakban nem sikerült megfelelően, tartósan orvosolnia likviditási válsághelyzetét, ezért az MNB az ügyfelek érdekének veszélyeztetettségére is tekintettel – összhangban a hitelintézeti törvény vonatkozó előírásaival – az engedély-visszavonás mellett döntött.

A jegybank emlékeztetett, hogy tavaly augusztusban számos kötelezést előírt, illetve meg is bírságolta az NHB-t, decemberben pedig a elrendelte betétek kifizetésének ideiglenes korlátozását, 7 millió forintban maximálva a betétesek által felvehető összeget, megtiltotta a banknak újabb kötelezettségek vállalását, s ezen előírások betartásának ellenőrzésére felügyeleti biztost is kirendelt. Az ideiglenes intézkedéseket aztán januárban és februárban is meghosszabbította.

A közlemény szerint az NHB Bank részesedése a magyar hitelintézeti szektor összesített mérlegfőösszegének csupán 0,2 százalékát tette ki, likviditási és tőkehelyzete semmilyen módon nem fenyegette a magyar pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását. A nyilvántartások szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítás várható mértéke a sajtóban megjelent 10-12 milliárd forintos összeg töredékét teszi ki. Összesen 9 magánszemély és 49 vállalati betétes rendelkezett az OBA kártalanítás összegét is meghaladó betéttel a hitelintézetnél.

Hogyan kapnak kártérítést a betétesek?

Erről az MNB azt írta:

A csekély számú betétesi kört az OBA a jogszabály által előírt 15 napos határidőn belül kártalanítja, követelésüknek megfelelően ügyfelenként és betétenként akár 100 ezer euróig, több mint 31 millió forintig. Az NHB Bank befektetési üzletágánál található értékpapírok, ügyfélpénzek nem képezik a végelszámolási vagyon részét, ezért azok várhatóan teljes egészében kiadhatók. E pillanatban a betéteseknek, befektetőknek nincs teendője, az OBA és a PSFN rövidesen tájékoztatja őket a kifizetés részleteiről.

Nem sokkal a jegybank közleménye után az OBA is közzétette a tudnivalókat a kártalanítással kapcsolatban. E szerint

az NHB Bankban elhelyezett, névre szóló betét- és a kapcsolódó kamatkövetelések alapján az OBA betétesenként főszabály szerint legfeljebb 31 445 000 forint értékben fizet kártalanítást.

Abban az esetben, ha a betétes a 100 ezer eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a hamarosan meginduló végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni.

A kártalanítás érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes NHB Banknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére.

Ezen túlmenően a kártalanítás módjáról, a kifizetések megkezdéséről az OBA a honlapján, a sajtóban közzétett, valamint az NHB Bankban kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a betéteseket.

Kiemelt kép: 24.hu/Fülöp Dániel Mátyás