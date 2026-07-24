Kifizetési botrány pattant ki az Odüsszeia egyik vikinghajója miatt

Tulajdonosa szerint kárt okozott Christopher Nolan stábja az Odüsszeia forgatására kölcsönzött vikinghajóban, amelyet a produkció azóta sem fizetett ki – írja a Guardian.

A Glad av Gillberga nevű hajót a dániai Roskilde-fjordban talált, 1040 körülről származó roncs alapján építették, közel három évtizedes tengeri pályafutása során sikeresen hajózott a Északi-tengeren, a Balti-tengeren, sőt még Kanadába is eljutott.

Többek közt ezt a járművet is használták az Odüsszeia forgatásán, hat hónapon át bérelték. A hajó az azt tulajdonló nonprofit cég, a svédországi Vikingaleden szerint a forgatás alatt jelentős károkat szenvedett, amelyek a farát és az árbócot érintették. Miután visszakapták a hajót, kijavították a hibákat, és erről kiküldték a számlát a filmet gyártó Universalnak. Hangsúlyozták, hogy csak anyagárat számítottak fel, a munka költségét nem, így 6000 dollárt kértek a stúdiótól, ám ez a mai napig nem érkezett meg hozzájuk.

Peter Olausson, a Vikingaleden vezetője elmondta: nagyon büszkék, hogy a hajójuk feltűnik a filmben, de igazságtalannak érzik, hogy egy ilyen jellegű gigaprodukció nem fizeti ki a károkat – főleg, hogy az Odüsszeia már a bemutatása hétvégéjén 264 millió dollárt hozott.

Csak az anyagköltséget kérjük, a munkadíjat nem. A Universal nyilván tud nélkülözni 6000 dollárt. Úgy érezzük, elfelejtettek minket

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy az összeg csekélynek tűnik, ám a szervezetnek nagyon sokat jelentene. Hozzátette azt is, hogy az előzetes megegyezés szerint a Universal vállalta, hogy kifizeti a javítást. A lap megkereste a stúdiót is, amely viszont cáfolta, hogy nem fizettek, egyúttal közölték, hogy felkeresték a szervezetet a konfliktus kezelése érdekében.

Arról, hogy mit lehet még elmondani egy háromezer éves történetről, itt, a Nolan-féle adaptációról pedig itt írtunk bővebben: