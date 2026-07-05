egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: így néz ki a néhai állampárt lepusztult balatoni üdülője és Kádár János villája

24.hu
2026. 07. 05. 05:58
Egy évvel ezelőtt történt, hogy meghalt az egyik legismertebb amerikai felnőttfilmes. Eközben a Reszkessetek, betörők! díszletei között látták Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát. Ahogy minden héten, most is sorra vesszük, melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink egy éve ilyenkor.

Egy évvel ezelőtt Hadházy Ákos összefüggést talált Mészáros Lőrinc, Várkonyi Andrea és a Reszkessetek, betörők! között. De még Donald Trumpnak is volt köze a sztorihoz.

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A független képviselő azt üzente Várkonyinak: „Én nem fanyalgok, csak azt mondom, hogy Andi, menj a p.csába.”

Sok olvasónkat érdekelték Nagy Zsolt erős mondatai, amelyek Rónai Egon műsorában hangzottak el.

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Azokat a színészeket nem tartja árulónak, akik a sorozatban szerepeltek, de szerinte tudni kell, ki miben vállal szerepet.

És sokan olvasták azt a cikket is, amelyben megírtuk, miről mesélt egy amerikai podcastban Charlize Theron.

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Meglepően őszintén beszélt a témában.

Június 25-én otthonában holtan találták Kylie Page-et, az egyik legismertebb amerikai felnőttfilmes sztárt.

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És végül jöjjön a címben említett téma: különleges fotókon keresztül nyerhettünk bepillantást Kádár János romos villájába és az egykori pártüdülőbe.

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Csodás panorámájú Kádár János és a néhai állampárt lepusztult balatoni villája
Különleges fotókon keresztül nyerhetünk bepillantást a letűnt múltba és a siralmas jelenbe. 
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