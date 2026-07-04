A kvíz összesen 8 kérdésből áll, és Meg Ryan pályafutásának különböző szakaszaiból szerepelnek benne filmek, köztük romantikus vígjátékok, akcióthrillerek és drámák.
Kvíz: elég egyetlen képkocka, hogy kitaláld, Meg Ryan melyik filmjéről van szó?
Atlas Entertainment / Getty Images
Atlas Entertainment / Getty Images
Meg Ryan neve egy időben egybeforrt a romantikus vígjátékokkal. A '80-as évektől kezdve olyan szerethető, különc és karizmatikus női karaktereket keltett életre a vásznon, amelyekkel pillanatok alatt belopta magát a közönség szívébe, a '90-es évekre pedig Amerika kedvenceként a legmeghatározóbb alakja lett a műfajnak. Eljött az idő, hogy kiderítsük, mennyire ismered a romantikus filmek koronázatlan királynőjének pályáját és ikonikus szerepeit!
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