Karácsony Gergely: Szilágyi Tibor halála a magyar színházi és filmes világ hatalmas vesztesége

Amikor néhány évvel ezelőtt feltűnt egy karácsonyi reklámfilmben, Szilágyi Tibort az egész ország egy rég nem látott, kedves ismerősként köszöntötte újra. Hiszen, bár rég nem láttuk, mindannyian ismertük szelíd megjelenését és beszédmódját vagy épp jellegzetes hangját

– kezdi hivatalos Facebook-profilján megosztott bejegyzését Karácsony Gergely, melyben a július 2-án elhunyt Szilágyi Tibortól búcsúzik.

A főpolgármester úgy jellemzi a színművészt, mint akit „tiszta, sallangmentes, természetes játéka” tett szimpatikussá, ismerőssé és a hazai színjátszás ikonjává.

Szilágyi Tibor halála a magyar színházi és filmes világ hatalmas vesztesége, de szinte megszámlálhatatlan színházi szerepe, sikeres rendezései vagy épp az olyan filmekben nyújtott alakításai, mint a Macskajáték, a Guernica vagy a Szamba, halhatatlanná tették. Elszomorít a halála, megőrzöm az emlékét. Nyugodjon békében

– áll Karácsony bejegyzésében.

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A Kossuth-díjas színművészre emlékezve Szilágyi Tibor életének néhány fontos pillanatát galériában szedtük össze: