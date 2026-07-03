Spanyol tekercstől az orosz jégkrémig – a nagy magyar fagyikvíz

Mennyire ismered a világ legnépszerűbb hűsítő édességének rejtélyeit és múltját? Teszteld a tudásod rendhagyó történelmi kvízünkben, amely a reformkori cukrászdák titkaitól egészen a közelmúlt ikonikus retró finomságaiig repít vissza! Itt kiderül, hogy méltó vagy-e a fagylaltfejedelem címre!
A kvíz fotója: Rothman család / Fortepan
És ha még lenne kedved pár kvízt kitölteni:
- Pokoli hőségek és porzó medrek – történelmi kánikulák és nagy magyar aszályok kvíz
- Mutatjuk a képkockát, mondd meg melyik Brad Pitt-filmből van!
- Magyarország a gulyás előtt – tudod, mit (nem) ettek a régi magyarok?
- Felismered a leghíresebb retró reklámokat egy-egy képkockáról?
- Csárdáskirálynő, Mágnás Miska vagy Bob herceg? Felismered egy sorból a híres magyar operettet?
- Pest utcái a Monarchia idején – te értetted volna, miről beszélnek?
- Melyik Tom Hanks-film látható a képen?