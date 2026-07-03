Spanyol tekercstől az orosz jégkrémig – a nagy magyar fagyikvíz

Mennyire ismered a világ legnépszerűbb hűsítő édességének rejtélyeit és múltját? Teszteld a tudásod rendhagyó történelmi kvízünkben, amely a reformkori cukrászdák titkaitól egészen a közelmúlt ikonikus retró finomságaiig repít vissza! Itt kiderül, hogy méltó vagy-e a fagylaltfejedelem címre!

A kvíz fotója: Rothman család / Fortepan

És ha még lenne kedved pár kvízt kitölteni: