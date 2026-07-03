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Élet-Stílus

Spanyol tekercstől az orosz jégkrémig – a nagy magyar fagyikvíz

Szöllősy Kálmán / Fortepan
24.hu
2026. 07. 03. 05:45
Szöllősy Kálmán / Fortepan

Mennyire ismered a világ legnépszerűbb hűsítő édességének rejtélyeit és múltját? Teszteld a tudásod rendhagyó történelmi kvízünkben, amely a reformkori cukrászdák titkaitól egészen a közelmúlt ikonikus retró finomságaiig repít vissza! Itt kiderül, hogy méltó vagy-e a fagylaltfejedelem címre!

A kvíz fotója: Rothman család / Fortepan

És ha még lenne kedved pár kvízt kitölteni:

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