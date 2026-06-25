Bús Balázs letartóztatása után üzent Molnár Áron: „Érdemes 10-20 évre börtönbe menni mások miatt?”

Csütörtökön 30 napra letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke volt, valamint öt további bizottsági tagot a titokban, elsősorban a Fidesz holdudvarának kiosztott pénzek miatt.

A botrányt áprilisban robbantotta ki Molnár Áron színész-aktivista, amikor nyilvánosságra hozta, hogy jelentős állami támogatások kerülhettek kormányközeli művészekhez és szereplőkhöz. A gyanú szerint a források elosztása nem szakmai, hanem politikai és kapcsolati alapon történhetett, és a rendszer egyes elemei akár a kormánypárti kampányokat is segíthették. A színészt ki is hallgatták az ügyben tanúként.

Molnár csütörtök kora délután közösségi oldalán reagált a letartóztatások hírére. „Az NKA-botrány eddigi gyanúsítottjai vezetőszáron! Április 23-án robbantottuk a Hankó Balázs féle mocskosságokat, amiben kulturális pénzeket osztottak titokban a Fidesz kampányára, ma pedig bilincsben vitték az eddigi gyanúsítottakat a bíróságra és Bús Balázst le is tartóztatták” – összegezte a történteket bejegyzése elején.

„Ez még csak a jéghegy csúcsa”

A színész szerint a mostani letartóztatások csak a kezdetet jelentik. „Következmények. Erre szavaztunk, ezért harcoltunk. És ez még csak a jéghegy csúcsa” – írta, majd reményét fejezte ki, hogy a gyanúsítottak együttműködnek a hatóságokkal, és feltárják, kik álltak a döntések hátterében.

Molnár szerint senki nem hiszi, hogy a támogatásokról döntő személyek saját elhatározásból osztották volna szét a 17 milliárd forintnyi közpénzt a „titkos, 790-es listán szereplőknek”. Úgy fogalmazott: „Pontosan tudjuk, hogy végrehajtó bábok voltak, a Fidesz csinovnyikjai.”

A nagy kérdés most az, hogy érdemes-e 10-20 évre börtönbe menni mások miatt.

Bejegyzésében megszólította Hankó Balázs korábbi kulturális államtitkárt is, akit korábban már összefüggésbe hozott az üggyel. „Ahogy egy hónappal ezelőtt is kérdeztem: Hankó Balázs, remeg már az a láb?” – írta, majd hozzátette: „az eddigi ismereteink alapján minden szál hozzád vezet, a te beleegyezéseddel, tudtoddal, engedélyeddel, vagy éppen utasításoddal történtek itt a törvénytelenségek.”

Amúgy Balázs, azt tudtad, hogyha bűnszövetkezetben követtétek el ezeket, akkor a 10 év börtönből 15 év börtön lesz egyből? És bizony az hogy a titkos, fideszes pályázókat »úszóknak« hívtátok, a helyet, ahova meg a pályázatok érkeztek meg »uszodának« sajnos bizony erre utal…

Molnár Áron: A Fidesznél a vádalku lesz az év szava

A színész szerint az ügyben további fejlemények várhatók, és arra is utalt, hogy a résztvevők számára előnyös lehet az együttműködés a nyomozó hatóságokkal. Ennek kapcsán azt írta:

Pfú.. álmatlan éjszakák lesznek ezek Balázs. Dehát ki hiszi el, hogy egy egész országot lefedő, fideszes pártfinanszírozási hálózatot egyedül találtál ki. Szóval én a helyedben már most írnám össze a neveket, mert a 2026/27-es év szava a Fidesznél valószínűleg ez lesz: VÁDALKU.

Letartóztatása után Bús Balázs így nyilatkozott: