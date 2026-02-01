Horváth Éva: Az orvosok sem hiszik el, hogy műtét nélkül összeforrasztottam a lábamat

Több mint egy éve volt Horváth Éva motorbalesetete, amit rendkívül hosszú felépülés követett. Az egykori szépségkirálynő több hónapot töltött kórházban, számos műtéten átesett, még a lába amputálásának lehetősége is szóba került, ő azonban ezt határozottan visszautasította. Hónapokba telt, hogy a modell egyáltalán lábra tudjon állni és eltávolítsák a lábát rögzítő vasakat. Legutóbb karácsonykor számoltunk be az állapotáról, amikor közösségi oldalán arról számolt be követőinek, hogy komoly mérföldkőhöz érkezett a gyógyulásában: „Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!” – írta akkor.

Most, egy hónappal később újabb jó hírt közölt.

Visszamentem a balesetire és megdöbbentek a röntgen eredményén, ugyanis azt mutatta, összeforrt a lábam. Egy év és 2 hónap kellett ahhoz, hogy összeforrjon a lábam

– jelentette be Horváth Éva.

Orvosi csoda: mégsem kellett a műtét

A modell elmondta, ez az eredmény több dolognak köszönhető: a kímélő lábrögzítőjének, a rengeteg vitaminnak és egy lézerkezelésnek.

Az orvosok mondták, hogy nem hiszik el, mert műtétre voltam beírva. Ezt nem mondtam nektek sem, mert az én fejemben nem született meg, hogy én műtétre fogok menni. Az én fejemben az van meg, hogy összeforrt a csontom, meggyógyult a lábam. Ehhez nagyon sok mentális segítség is kellett, egyébként én ezen is dolgoztam az elmúlt időszakban nagyon sokat. (…) Az orvosok sem hiszik el, hogy műtét nélkül összeforrasztottam a lábamat

– tette hozzá.

Azt is elmondta, vannak járulékos veszteségei, például a talpában egy ín összezsugorodott, ezért nem tud normálisan ráállni, ráterhelni. Emiatt jelenleg is jár gyógytornára.

Nem volt egy gyors csontgyógyulás, egy év, két hónap kellett hozzá

– zárta le a témát Horváth Éva.