Egy súlyos zaklatási ügy miatt indult eljárás az Egyesült Államokban egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy hosszabb időn keresztül hamis identitást használva közelített meg nőket – írja a Daily Star.

A hatóságok szerint a 23 éves, kaliforniai Fresnóban élő Cedric Valdez masszőrtanulónak adta ki magát, és így próbált bizalmi helyzetbe kerülni a kiszemelt áldozatoknál.

A gyanú szerint bevásárlóközpontokban, utcán és parkolókban szólított le nőket, majd beszélgetést kezdeményezett velük.

Közel száz nő kerülhetett a látókörébe

A nyomozás jelenlegi állása szerint mintegy száz nő jelezte, hogy a férfi kapcsolatba került vele az évek során. Többen utólag számoltak be arról, hogy Valdez viselkedése kellemetlen vagy zaklató volt.

A hatósági dokumentumok szerint a férfi több esetben is bevetette a masszőrtanulós módszert, hogy hitelesebbnek tűnjön, és így könnyebben az áldozatok közelébe tudjon férkőzni.

Lábfétissel összefüggő indíték is felmerült

A nyomozók szerint az ügyben az is felmerült Valdez motivációjával kapcsolatban, hogy azért verte át az áldozatait, mert lábfetisiszta, és szerette volna kielégíteni az ebből fakadó vágyait.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták: a pontos indítékokat még vizsgálják, és még sok a feltételezés az ügyben.

Több éve csinálhatta

Cedric Valdezt még januárban tartóztatták le az Oregon államban található Hillsboróban, miután négyen is megvádolták azzal, hogy talpmasszázs címszóval elkezdte csókolgatni, nyalogatni és szagolgatni a lábukat.

A nyomozás során több érintett is jelentkezett, miután a férfi elfogása nyilvánosságra került. A hatóságok szerint a tényleges áldozatok száma még magasabb is lehet.

A gyanú szerint a férfi hosszabb időn keresztül és több helyszínen is bevetette ezt a módszert, és az áldozatai között 13 fiatalkorú is volt.

Szigorú büntetés várhat rá

Cedric Valdezt engedély nélküli masszázsnyújtással, szexuális zaklatással és 41 rendbeli szexuális visszaéléssel vádolják. Az óvadékát pedig 10 ezer dollárban – mai árfolyamon 3,1 millió forintban – állapították meg.

Azonban a 16 rendbeli szexuális visszaélés alapján a férfit akár 16 évre is börtönbe küldhetik az oregoni törvények értelmében. A Kaliforniában tett feljelentések pedig ezen felól is további büntetést jelenthetnek számára.

