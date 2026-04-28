Egy férfit azzal vádolnak, hogy masszőrtanulónak hazudta magát, hogy így fogdoshassa idegen nők lábát

Egy talp és az azt masszírozó kezek
Glowimages / Getty Images
Egy talp és az azt masszírozó kezek (illusztráció)
2026. 04. 28. 07:30
Egy talp és az azt masszírozó kezek
Glowimages / Getty Images
Egy talp és az azt masszírozó kezek (illusztráció)
Az áldozatai lábát a gyanú szerint több alkalommal is csókolgató, nyalogató és megszaglászó kaliforniai fiatalembert több mint 100 nő jelentette fel.

Egy súlyos zaklatási ügy miatt indult eljárás az Egyesült Államokban egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy hosszabb időn keresztül hamis identitást használva közelített meg nőket – írja a Daily Star.

A hatóságok szerint a 23 éves, kaliforniai Fresnóban élő Cedric Valdez masszőrtanulónak adta ki magát, és így próbált bizalmi helyzetbe kerülni a kiszemelt áldozatoknál.

A gyanú szerint bevásárlóközpontokban, utcán és parkolókban szólított le nőket, majd beszélgetést kezdeményezett velük.

Közel száz nő kerülhetett a látókörébe

A nyomozás jelenlegi állása szerint mintegy száz nő jelezte, hogy a férfi kapcsolatba került vele az évek során. Többen utólag számoltak be arról, hogy Valdez viselkedése kellemetlen vagy zaklató volt.

A hatósági dokumentumok szerint a férfi több esetben is bevetette a masszőrtanulós módszert, hogy hitelesebbnek tűnjön, és így könnyebben az áldozatok közelébe tudjon férkőzni.

Lábfétissel összefüggő indíték is felmerült

A nyomozók szerint az ügyben az is felmerült Valdez motivációjával kapcsolatban, hogy azért verte át az áldozatait, mert lábfetisiszta, és szerette volna kielégíteni az ebből fakadó vágyait.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták: a pontos indítékokat még vizsgálják, és még sok a feltételezés az ügyben.

Több éve csinálhatta

Cedric Valdezt még januárban tartóztatták le az Oregon államban található Hillsboróban, miután négyen is megvádolták azzal, hogy talpmasszázs címszóval elkezdte csókolgatni, nyalogatni és szagolgatni a lábukat.

A nyomozás során több érintett is jelentkezett, miután a férfi elfogása nyilvánosságra került. A hatóságok szerint a tényleges áldozatok száma még magasabb is lehet.

A gyanú szerint a férfi hosszabb időn keresztül és több helyszínen is bevetette ezt a módszert, és az áldozatai között 13 fiatalkorú is volt.

Szigorú büntetés várhat rá

Cedric Valdezt engedély nélküli masszázsnyújtással, szexuális zaklatással és 41 rendbeli szexuális visszaéléssel vádolják. Az óvadékát pedig 10 ezer dollárban – mai árfolyamon 3,1 millió forintban – állapították meg.

Azonban a 16 rendbeli szexuális visszaélés alapján a férfit akár 16 évre is börtönbe küldhetik az oregoni törvények értelmében. A Kaliforniában tett feljelentések pedig ezen felól is további büntetést jelenthetnek számára.

Pláne, ha abból abból indulunk ki, hogy milyen hosszú börtönbüntetésre ítélték azt a másik kaliforniai férfit, aki betört egy házba, majd elkezdte szopogatni a házban élő nő lábujjait, amíg ő aludt.

Nemrégiben egyébként egy másik bizarr történetről is beszámoltunk, ami arról szólt, hogy egy texasi hotel menedzsere alvás közben elkezdte szopogatni a lábujjait.

Arra ébredt a vendég, hogy a hotel menedzsere a lábujját szopja
A texasi férfi azóta alvászavarral küzd.

