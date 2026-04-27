szívószálszingapúritalautomata
Élet-Stílus

Megnyalt egy szívószálat, majd visszarakta az italautomatába – akár 2 évre is börtönbe küldhetik a Szingapúrban tanuló francia tinédzsert

Isabel Pavia / Getty Images
Szívószálak (illusztráció)
24.hu
2026. 04. 27. 19:30
Nagy felháborodást váltott ki egy videó, amiben az látható, ahogy egy francia diák egy nyilvános italautomata szívószálával viccelődik Szingapúrban. A hatóságok szerint a tett közegészségügyi kockázatot jelenthetett.

Akár két év börtönbüntetés is várhat egy francia tinédzserre Szingapúrban, aki a közösségi médiában megosztott egy videót arról, ahogy megnyal egy italautomatából kivett szívószálat, majd visszahelyezi a tartójába – írja a BBC.

A videó rövid idő alatt elterjedt az interneten, és jelentős felháborodást váltott ki, különösen Szingapúrban, ahol rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak a közegészségügyre és a köztisztaságra.

Súlyos következményei lehetnek a „tréfának”

A hatóságok szerint a fiú cselekedete közegészségügyi kockázatot jelentett, mivel mások később használhatták volna a szennyezett szívószálat.

A helyi jogszabályok alapján az ilyen jellegű cselekmények akár szándékos közegészségügyi veszélyeztetésnek is minősülhetnek, amelyért súlyos büntetés járhat.

Ha a tinédzsert bűnösnek találják, akár két év börtönbüntetés, pénzbírság vagy mindkettő kiszabható rá.

Az ügy különösen azért váltott ki nagy visszhangot, mert a fiú Szingapúrban tanuló külföldi diákként tartózkodik az országban.

Szingapúr híres a szigorú szabályairól

Szingapúr világszerte ismert arról, hogy rendkívül komolyan veszi a közegészségügyi és köztisztasági előírásokat.

Az országban például már kisebb szabálysértések – szemetelés vagy rongálás – esetén is jelentős pénzbírság járhat, a súlyosabb esetekben pedig akár börtönbüntetés is kiszabható.

2015-ben például mi is beszámoltunk annak a szingapúri férfinak a történetéről, akinek 33 cigarettacsik eldobása miatt akkori árfolyamon 4 millió forintnak megfelelő bírságot kellett fizetnie. De a városállamban még a rágógumik forgalmazása is be van tiltva, és az is előfordul, hogy nyilvános büntetést kapnak a szemetelők.

A hatóságok az ügy kapcsán hangsúlyozták, hogy az ilyen jellegű „tréfák” komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért minden hasonló esetet kivizsgálnak.

A tinédzser ügyében jelenleg is folyamatban van a vizsgálat, és egyelőre nem tudni, mikor születhet döntés arról, hogy hivatalosan vádat emelnek-e ellene.

Ajánlott videó

