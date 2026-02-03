grammychappell roan
Élet-Stílus

Chappell Roan az extrán villantós ruhájáról: „Nem érzem annyira botrányosnak”

Brianna Bryson / WireImage
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 03. 20:34
Brianna Bryson / WireImage

 

Chappell Roan volt a Grammy-gála legmerészebben öltözködő híressége. A 27 éves énekesnő újfajta merészségről tett tanúbizonyságot a vörös szőnyegen: Mugler estélyi ruhája gyakorlatilag mindent megmutatott deréktól fölfelé, már csak azért is, mert két kamu mellbimbópiercing tartotta az áttetsző darabot.

Ezen felül egy ideiglenes tetoválás is díszítette a hátát. A sztárt egyébként két díjra is jelölték a vasárnapi gálán.

5 fotó

Megvédte a ruháját

Kuncogok magamban, mert még csak nem is érzem EZT annyira botrányos ruhának. A szett valójában nagyon menő és persze fura. Azt ajánlom, egyszerűen csak élj a szabad akaratoddal, tényleg mókás és bolondos tud lenni. Köszönöm a Grammynek, hogy ott lehettem, és azoknak, akik rám szavaztak!

– fogalmazott a sztár az Instagram-bejegyzésében.

„Ez ki?”

„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én” – írtuk a róla készült portrécikkünkben 2024 szeptemberében.

Kapcsolódó
„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én”
Chappell Roan elszakadt a gyökereitől, és megalkotta saját drag-alteregóját, aki bátran elénekel mindent, amit konzervatív környezetben felnővő queerként az énekesnő korábban nem mert kimondani. Az áhított sikernek azonban nem várt hozadéka is lett: megrohamozták őt az őrült rajongók.

Chappell Roan zenéjében visszaköszön a nyolcvanas évek szintipopja és a kétezres évek eleji popslágerek hangulata, miközben az énekesnő esztétikáját erősen befolyásolják a drag queenek, színpadi megjelenését is ők inspirálják. Stílusát hasonlították már a karrierje korai szakaszában lévő MadonnáhozCyndi Lauperhez vagy éppen Lady Gagához, aki maga is elismerően nyilatkozott a feltörekvő LMBTQ-ikonról.

Roan magára csak „turkálópopsztárként” és „csináldmagad-királynőként” hivatkozik, mivel fellépőruháit előszeretettel szerzi be másodkézből, és attól sem riad meg, ha magának kell felvarrnia a flittereket egy-egy jelmezére.

Kapcsolódó
Van a villantós szett, és van az, amit Chappell Roan fölvett a Grammy-gálára
Nem szégyellős, az biztos.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A volt Fidesz-szóvivő összekeverte, ki a kormányoldal jelöltje Egerben, ami beindította a találgatásokat
„Úgy látszik, mindenkit hülyének néz Fekete Dávid és a Győr-Szol” 
Négy órát úszott a viharos tengeren egy 13 éves ausztrál fiú, hogy megmentse a családját
Ukrán ellenfele előbb keményen kiosztotta, majd le is győzte Bondár Annát
Magyar Péter: a Tisza Párt szombaton mutatja be több mint 140 oldalas programját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik