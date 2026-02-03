Chappell Roan az extrán villantós ruhájáról: „Nem érzem annyira botrányosnak”

Chappell Roan volt a Grammy-gála legmerészebben öltözködő híressége. A 27 éves énekesnő újfajta merészségről tett tanúbizonyságot a vörös szőnyegen: Mugler estélyi ruhája gyakorlatilag mindent megmutatott deréktól fölfelé, már csak azért is, mert két kamu mellbimbópiercing tartotta az áttetsző darabot.

Ezen felül egy ideiglenes tetoválás is díszítette a hátát. A sztárt egyébként két díjra is jelölték a vasárnapi gálán.

Megvédte a ruháját

Kuncogok magamban, mert még csak nem is érzem EZT annyira botrányos ruhának. A szett valójában nagyon menő és persze fura. Azt ajánlom, egyszerűen csak élj a szabad akaratoddal, tényleg mókás és bolondos tud lenni. Köszönöm a Grammynek, hogy ott lehettem, és azoknak, akik rám szavaztak!

– fogalmazott a sztár az Instagram-bejegyzésében.

„Ez ki?”

„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én” – írtuk a róla készült portrécikkünkben 2024 szeptemberében.

Chappell Roan zenéjében visszaköszön a nyolcvanas évek szintipopja és a kétezres évek eleji popslágerek hangulata, miközben az énekesnő esztétikáját erősen befolyásolják a drag queenek, színpadi megjelenését is ők inspirálják. Stílusát hasonlították már a karrierje korai szakaszában lévő Madonnához, Cyndi Lauperhez vagy éppen Lady Gagához, aki maga is elismerően nyilatkozott a feltörekvő LMBTQ-ikonról.

Roan magára csak „turkálópopsztárként” és „csináldmagad-királynőként” hivatkozik, mivel fellépőruháit előszeretettel szerzi be másodkézből, és attól sem riad meg, ha magának kell felvarrnia a flittereket egy-egy jelmezére.