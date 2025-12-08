„Milyen hülyeség ez?” – Sebestyén Balázs kiakadt a szilveszteri tűzijátékozás budapesti szabályainak szigorításán

Sebestyén Balázs többször is beszélt már arról, hogy támogatja a szilveszteri tűzijátékozást. A közelgő szilveszter kapcsán a téma a Balázsék legutóbbi adásában is felmerült, ahol Rákóczi Feri tájékoztatta Sebestyént, hogy Budapesten idén jelentősen szigorúbb szabályozások lépnek életbe a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatára. Lesznek

fokozottan védett övezetek, ahol egész évben tilos a 2. (sikoly, 16-25 lövéses bombatelepek) és 3. (óriás római gyertya, 30-50 lövéses bombatelepek) kategóriájú pirotechnikai eszközök használata,

védett övezetek, ahol szilveszterkor tilos a 2. és 3. kategóriájú pirotechnikai eszközök használata,

a fokozottan védett és védett övezeteken kívüli területeken pedig december 31-én 20:00-tól január 1-én 02:00-ig engedélyezett a 2. és 3. kategóriájú pirotechnikai eszközök használata.

Az 1. kategóriájú (például: csillagszóró, ördögpatron, pokolbogyó) pirotechnikai eszközök használata az év minden napján, Budapest egész területén engedélyezett. A rendelet megszegőivel szemben szabálysértési eljárás indul, és 200 ezer forintig terjedő helyszíni bírság kerül kiszabásra – írja a budapest.hu, ahol térképen is megtekinthető, hogy a főváros területeit milyen övezetekre osztották fel.

Már ezt se lehet? Tényleg, szilveszterkor, egyszer az évben már nem lehet tűzijátékozni se. Tudom, majd most jönnek a kutyások, meg jönnek a nem tudom mik… úristen, de unom ezt a sztorit! De miért ne lehetne egyszer egy évben tűzijátékozni 31-én?

– tette fel a kérdést Sebestyén, majd amikor Rákóczi megmutatta neki a térképen, mely részeken lehet majd tűzijátékozni a fővárosban, azt felelte:

Karácsony Geri most mondjon le! […] És miért lehet egyébként Békásmegyeren és Kaszásdűlőn? Azért, mert ott prolik laknak? A III. kerületben azért, mert ott lakótelepek vannak? A lakótelepieknek lehet, de a drága belvárosiaknak nem lehet? A burzsujoknak a Rózsadombon? Normafán se lehet, mert ott is burzsujok laknak. Lakótelepeken megengedik, Csepel, Havanna, Soroksári út

– sorolta a rádiós.

De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez?

Sebestyén a téma kapcsán még hozzátette: nem ért egyet a korlátozással, de azzal sem, ha valaki már napokkal szilveszter előtt elkezdi a robbantgatást.