Belano a családjáról: Ha a nehéz időkben nem kerestek, a sikerből se akarják kivenni a részüket!

Tyukodi Béla, azaz Belano nyerte meg az X-Faktor idei évadát, ezzel övé lett a 36 millió forintos fődíj is – ennek ellenére mégis úgy döntött, marad raktáros állásásában, hogy „ne felejtse el, honnan jött”.

Győzelme után a rapper a Blikk stúdiójának vendége volt, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy nem a családjával ünnepelte a diadalát. Mint ismeretes, édesanyja és édesapja elhunytak, nevelőanyjával pedig nem volt jó a kapcsolata, ezért is tért haza Németországból.

Azokkal szeretném megosztani az örömömet, akik ott voltak velem már a legelején

– fogalmazott a rapper, aki elárulta, hogy nevelőanyja és féltestvére még mindig Németországban élnek.

Ha ők nem kerestek olyan korszakban, amikor szükségem lett volna arra, hogy valaki megkérdezze, mi van velem, most felesleges keresnünk egymást. Persze, én is hibás vagyok, hogy eltávolodtunk egymástól, de nem voltak ott a szegénységben, a szomorúságban, a mélypontokban, nem támogattak. Szóval, ha a nehéz időkben nem kerestek az ottani rokonaim, a sikerből se akarják kivenni a részüket!

– jelentette ki.

A lap szerint bár Belano mostohaanyja és féltestvére tudták, hogy a fiatal zenész jelentkezett egy tehetségkutatóba, arról valószínűleg fogalmuk sincs, hogy meg is nyerte azt.