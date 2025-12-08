x-faktorbelano
Élet-Stílus

Belano a családjáról: Ha a nehéz időkben nem kerestek, a sikerből se akarják kivenni a részüket!

Szabó Gábor Gábriel / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 12. 08. 20:10
Szabó Gábor Gábriel / 24.hu

Tyukodi Béla, azaz Belano nyerte meg az X-Faktor idei évadát, ezzel övé lett a 36 millió forintos fődíj is – ennek ellenére mégis úgy döntött, marad raktáros állásásában, hogy „ne felejtse el, honnan jött”.

Győzelme után a rapper a Blikk stúdiójának vendége volt, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy nem a családjával ünnepelte a diadalát. Mint ismeretes, édesanyja és édesapja elhunytak, nevelőanyjával pedig nem volt jó a kapcsolata, ezért is tért haza Németországból.

Azokkal szeretném megosztani az örömömet, akik ott voltak velem már a legelején

– fogalmazott a rapper, aki elárulta, hogy nevelőanyja és féltestvére még mindig Németországban élnek.

Ha ők nem kerestek olyan korszakban, amikor szükségem lett volna arra, hogy valaki megkérdezze, mi van velem, most felesleges keresnünk egymást. Persze, én is hibás vagyok, hogy eltávolodtunk egymástól, de nem voltak ott a szegénységben, a szomorúságban, a mélypontokban, nem támogattak. Szóval, ha a nehéz időkben nem kerestek az ottani rokonaim, a sikerből se akarják kivenni a részüket!

– jelentette ki.

A lap szerint bár Belano mostohaanyja és féltestvére tudták, hogy a fiatal zenész jelentkezett egy tehetségkutatóba, arról valószínűleg fogalmuk sincs, hogy meg is nyerte azt.

Kapcsolódó
Megnyerte az X-Faktort és a 36 milliót, Belano mégis marad raktáros állásában, hogy „ne felejtse el, honnan jött”
Az biztos, hogy fenekestül felfordult az élete a győzelem óta.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kisiklott az 1-es villamos
Orosz lap: Lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Isztambulba repült
Menczer Tamás üzent: vállalja a partizános vitát tiszás ellenfelével
Nyugdíjkorhatár: egy összegben kaphat több havi nyugdíjat, aki 2026-ban visszalép
Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik