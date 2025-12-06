Tóth Andi 2023 óta most állt színpadra először: így énekelt az X-Faktor döntőjében

Tóth Andi 2023 tavaszán jelentette be, hogy felhagy az énekléssel, nem lép többet színpadra, nem ad ki új dalt. Tartotta magát az ígéretéhez, egészen az X-Faktor idei döntőjéig: szombaton mentoráltjával, Belanóval adtak elő egy közös dalt.
Így jelentette be a héten:
Kimerészkedtem az odúmból EGY dal erejéig muhahaha. Alig várom, hogy halljátok.
És ilyen volt a visszatérése:
Ez lett a döntő végeredménye:
Kapcsolódó
X-Faktor döntő: Belano és Varga Imi közül került ki az idei győztes, aki 36 milliót nyert
Győztest avattak az X-Faktor szombati döntőjében: Tóth Andi és Majka versenyzői közül került ki a legjobb énekes.