Tóth Andi 2023 óta most állt színpadra először: így énekelt az X-Faktor döntőjében

Tóth Andi 2023 tavaszán jelentette be, hogy felhagy az énekléssel, nem lép többet színpadra, nem ad ki új dalt. Tartotta magát az ígéretéhez, egészen az X-Faktor idei döntőjéig: szombaton mentoráltjával, Belanóval adtak elő egy közös dalt.

Így jelentette be a héten:

Kimerészkedtem az odúmból EGY dal erejéig muhahaha. Alig várom, hogy halljátok.

És ilyen volt a visszatérése:

Ez lett a döntő végeredménye: