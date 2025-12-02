kat graham
Élet-Stílus

Babát vár a Vámpírnaplók Bonnie-ja

Tibrina Hobson / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 12. 02. 16:39
Tibrina Hobson / Getty Images

Kat Graham, a Vámpírnaplók című sorozat Bonnie Bennettje nemrég a közösségi oldalán számolt be egy csokor pocakos fotóval arról, hogy férjével, Bryant Wooddal szülők lesznek.

Kisbabánk lesz!!! ✨

– fűzte hozzá a fotóválogatáshoz a 36 éves színésznő.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Kat Graham (@katgraham) által megosztott bejegyzés


Graham és Wood sokáig legjobb barátok voltak, majd egymásba szerettek, idén októberben ünnepelték a második házassági évfordulójukat.

Kapcsolódó
Nina Dobrev elárulta, hajlandó lenne-e még a jövőben vámpírszerepbe bújni
Úgy véli, a Vámpírnaplók rebootjáról még korai lenne beszélni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kovách Imre: Már csak a legkisebb településen vezet a Fidesz, máshol a Tisza tarol
Már emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki két ütéssel végzett egy fiatallal a Morrison’s-ban
255 milliós uniós támogatásból sem tudták megépíteni a gödi magánbölcsit
Közzétették Trump MRI-vizsgálatának eredményeit
A szerb rablógyilkos, akit azzal a szegedi családirtással azonosít mindenki, amit rá se tudtak bizonyítani
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik