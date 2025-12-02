Babát vár a Vámpírnaplók Bonnie-ja

Kat Graham, a Vámpírnaplók című sorozat Bonnie Bennettje nemrég a közösségi oldalán számolt be egy csokor pocakos fotóval arról, hogy férjével, Bryant Wooddal szülők lesznek.
Kisbabánk lesz!!! ✨
– fűzte hozzá a fotóválogatáshoz a 36 éves színésznő.
Graham és Wood sokáig legjobb barátok voltak, majd egymásba szerettek, idén októberben ünnepelték a második házassági évfordulójukat.
