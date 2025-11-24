házasság első látásra
A Házasság első látásra Ritája elmondta, miért mondott nemet Sanyának a házasságuk folytatására

2025. 11. 24. 17:19
Ma este lesz látható a TV2-n a Házasság első látásra idei évadának utolsó epizódja, melyben Laciék, Kármenék és Beccáék döntenek majd a kapcsolatuk folytatásáról. Rita és Sanya korábban már kimondták, hogy elválnak, noha utóbbi azt szerette volna, hogy folytassák a házasságukat.

Ritát ma a Mokka vendégeként kérdezték arról, miért mondott nemet Sanya ajánlatára.

Szerintem erre a válaszra lehetett számítani, hiszen… Igazából az elején valahogy elsiklottunk afelett, hogy én nem rá számítottam. Tehát ez ugyanúgy megvolt az én részemről is, csak ez az én esetemben nem volt kiélezve. Hiszen én is azt mondtam, hogy nálamnál nem idősebb párt szerettem volna

– magyarázta a páciens koordinátor, aki szerint a műsorban arra sem irányult akkora figyelem, hogy Sanyával korábban már találkoztak, és akkor ő nemet mondott a személyi edzőnek, aki később rá is írt, ám ő nem reagált a megkeresésére.

Kíváncsi lettem volna arra, hogyha én ezt nem mondom el ott a műsorban, hogy mi már találkoztunk, tudod, és én mondtam neked egy nemet, hogy akkor hogy viselkedett volna. Ha nem derül ki, hogy el lett utasítva, máshogy viselkedik-e vagy nem.

A műsorvezetők érdeklődésére Rita azt is elmondta, hogyha még egyszer nekivághatna a kísérletnek, megtenné, annyi mindent megtapasztalt a műsornak köszönhetően.

