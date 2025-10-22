Kafi Rea Milla megmutatta három hónapos babája arcát

Kafi Rea Milla, az Ázsia Expressz egykori szereplője júliusban adta hírül az Instagram-oldalán, hogy megszületett férjével, Kovács Patrickkal közös kisfiuk, akit Jonatánnak neveztek el.

A szomáliai származású modell azóta posztolt már olyan tartalmakat, amiken a babája is feltűnik, a kicsi arcát viszont mostanáig nem mutatta meg – nemrég azonban a korlátozott ideig elérhető történetében közzétett egy rövid felvételt, amin Jonatán arca is látható.

A videót ide kattintva lehet megnézni szerda délutánig.