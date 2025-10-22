kafi rea milla
Kafi Rea Milla megmutatta három hónapos babája arcát

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 22. 18:35
TV2

Kafi Rea Milla, az Ázsia Expressz egykori szereplője júliusban adta hírül az Instagram-oldalán, hogy megszületett férjével, Kovács Patrickkal közös kisfiuk, akit Jonatánnak neveztek el.

A szomáliai származású modell azóta posztolt már olyan tartalmakat, amiken a babája is feltűnik, a kicsi arcát viszont mostanáig nem mutatta meg – nemrég azonban a korlátozott ideig elérhető történetében közzétett egy rövid felvételt, amin Jonatán arca is látható.

A videót ide kattintva lehet megnézni szerda délutánig.

Kapcsolódó
Kafi Rea Milla: Szomáliában egyáltalán nem tartanak engem szépnek
Szülőhazájában alkata és bőrszínének árnyalata sem felel meg a szépségideálnak.

