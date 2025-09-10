2021 végén igen zajos volt a BMW iX bemutatkozása. Noha villanyautó révén maga a jármű természetesen csendes, rögtön rengeteg kritikát kapott. Ezek többsége azonban nem a vásárlóktól jött, hanem a kommentelőktől. A BMW mindig céltábla ilyen szempontból, az iX hatalmas veséi, masszív tömege és látszólag feleslegesen nagy teljesítménye pedig könnyű találati felületet biztosítottak.

A számok azonban magukért beszélnek. Az elmúlt két évben közel 90 ezer iX talált gazdára. Ez ugyan kevesebb, mint az eladott BMW-k 2 százaléka, még a villanyosok háziversenyben is utolsók, de így is jelentős réteg volt vevő a kezdetektől fogva merészebb formatervű, belül is a jövőbe mutató, élhető hatótávval rendelkező, borsos árú csúcs-SUV-re.

Iparági sztenderdeknek megfelelően jött a kötelező ráncfelvarrás 2025 elején, amelynek külső látszatja nincs sok, a komoly történések ugyanis a gépház alatt zajlottak. A Vezess pedig újra vallatóra fogta az iX-et.

Külső

Első pillantásra fel sem tűnik, hogy mi változott az iX-en kívülről, de egymás mellé téve a ráncfelvarrás előtt és a most készült képeket, azért észrevehetőek a különbségek. A frontrészen például több a fényezett felület, a kerekek előtti légterelők mintás betétjének sem kell feltétlenül feketének lennie. Esetünkben, az M Sport csomaggal az említett betétek helyét mindenestől egy új lökhárító veszi át, az önállóan nyíló/záródó rolójú hűtőrendszert körülölelő pofás, szögletes kiemeléssel.

Javít az összképen, hogy a pusztán dizájnelemként jelen lévő vesékbe a korábbiakhoz képest kevésbé erős mintázat került. Bizonyos fényviszonyok között alig látszanak a függőleges-átlós vonalak, melyek a lámpáknál is visszaköszönnek. A fényszórók alapáron adaptív LED-esek, kanyarfény-funkcióval. Ha már világítás, nem mehetünk el a vesék kontúrfénye, az Iconic Glow mellett sem, mely extraként megrendelhető.

Nem csak elöl, hanem oldalt és hátul is nőtt a fényezett felületek mérete, eltűntek a fekete sávok az iX-ről. A megjelenést vadítják a lökhárító kitüremkedései, vonásai – hogy ezek stilizált kipufogócsövek vagy diffúzor-utánzatok, azt mindenki döntse el maga.

Hosszú az autó, egészen pontosan