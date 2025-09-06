Huszonkét év után került elő a hőmérő egy kínai nő fenekéből

Huszonkét évig élt egy üvegből készült hőmérő egy darabkájával a farpofájában egy nő Kínában, s erre csak azért derült fény, mert egy biciklibalesetet követően CT-vizsgálatot végeztek a nő csípőjén – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Daily Star című brit bulvárlap.

A Hu nevű nő elmondta, több mint két évtizeddel ezelőtt kisdiákként ült az iskolában, és a padtársa kölcsönkérte a radírját, amit ő véletlenül leejtett, amikor át akarta adni. Felállt és elkezdte keresni az elgurult radírt, miközben a padtársa, aki egy hőmérőt tartott a kezében, segíteni akart, ezért ugyanígy tett.

Amikor Hu megtalálta a radírt, gyorsan vissza akart ülni a helyére, ezért hátra sem nézett, így ráült a padtársa kezére, a hőmérő pedig a farpofájába fúródott. A lányt azonnal kórházba szállították, ahol ki is operáltak a testéből egy üvegdarabot. Hu szólt az orvosnak, hogy a hőmérő, amibe beleült, hosszabb volt a kiszedett darabnál, mire megröntgenezték, ám nem találtak semmit.

Hu huszonkét év után végre tényleg megszabadult a hőmérődarabtól. Az orvosa közölte: nagy szerencséje, hogy higany már nem volt benne, mert az nagyon súlyos problémákat okozhatott volna.