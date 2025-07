Tarjányi Péter a Majka-ügyről: Ha legközelebb valaki hall egy dalt, lát egy előadást, és az első gondolata, hogy „ez rólam szól!”, akkor nem a művésszel van a baj

A teljes kormánypárti sajtó megkapta a kilövési engedélyt Majkára, aki a Campus Fesztiválon is előadta Csurran, cseppen című, kimondatlanul is kormánykritikus dalát. A rapper a performansz végén egy mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe is lövik.

A Hír TV-ben ez úgy jött le: A miniszterelnök kivégzésére buzdított Majka.

Majka erre úgy reagált: „Nincs egy olyan ember ott, aki átlátja, hogy ez mennyire kontraproduktív? Nincs egy ember, aki felteszi azt a kérdést, hogy vajon mi értelme ennek? Mit hoz ez nekünk?… Nem lehet ennyire hülyének nézni az embereket.”

Eközben Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő is írt a Majka-gate-ről Bindzsisztán fáj? Akkor talán nem kéne magadra venni… címmel.

Van ez a dal. Majka énekli. Nem most íródott, szerintem közel 1 éve. Fiktív országról szól. Korrupt vezetőről. Aki csurran-cseppen rendszerben él. Nem nevez meg senkit. Nincsenek pártnevek. Nincsenek cégtáblák. Csak egy ország van. Bindzsisztán. És most kapaszkodj. Az egész kormánypárti sajtó egyszerre ugrott a hétvégén. „Minket akar kivégezni Majka!” „Orbán Viktorra utal!” „Ez politikai merénylet a színpadon!” Sőt, volt aki azt írta, hogy ez már uszítás… Nézek ki a fejemből. És csak annyit kérdezek: miért veszitek magatokra a dalt, ha nem nektek és nem rólatok szól? Főleg úgy, hogy majd’ 1 éves.

Tarjányi azt sem érti teljesen, hogy ha szólt is a koncerten a közönség soraiból a „mocskos Fidesz”, ahhoz mi köze Majkának.

Mert ha te nem vagy korrupt, ha te nem vagy hataloméhes, ha neked nem „csurran-cseppen” minden hónapban az adófizetőkből, akkor mitől remeg a hangod? Miért érzed, hogy ez a dal illik rád? Mondok valamit, lassan, hogy mindenki értse: aki nem érzi magát bűnösnek, azt nem zavarja a tükör. És igen, a dal szól valakiről, valakikről. De az nem a név, hanem a viselkedés alapján ismerhető fel. Szóval, ha legközelebb valaki hall egy dalt, lát egy előadást, és az az első gondolata, hogy “Hoppá, ez rólam szól!”, akkor talán nem a művésszel van a baj. Hanem azzal, aki magára ismert. Nem? Nyilván a kérdésem költői…



