Degeszre keresik magukat a celebek kisállatai az Instagramon

Több ezer fontot gyűjtenek össze Instagram-bejegyzésenként a hírességek kisállatai, azaz a „nepo petek”, egyes kedvencek háromszor annyit keresnek, mint egy átlagos brit fizetés – írja az Indy100.

A portál a Slingo kutatását szemlézte, amelyben a fiókkövetést és a szponzorált bejegyzésekből származó bevételeket vizsgálták a szakértők.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon SCREENSHOT (@screenshothq) által megosztott bejegyzés



Kylie Jenner, Paris Hilton vagy Milyes Cyrus háziállatai is több százezer követővel rendelkeznek a közösségi oldalon, be is kerültek a Top 10-be, a listát viszont az amerikai rapper, Megan Thee Stallion kiskedvence, Foe vezeti.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Foe Thee Frenchie (@frenchie4oe) által megosztott bejegyzés



A kutyának 532 ezer követője van az Instagramon, és a becslés szerint bejegyzésenként nagyjából 5.436 fontot (nagyjából 2,7 millió forint) keres.

A második helyen a Vámpírnaplók színésznője, Nina Dobrev kutyája, Maverick szerepel közel 4 ezer fontos (megközelítőleg 1,9 millió forint) posztonkonténti bevétellel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Maverick Do(g)brev (@mrs.maverick) által megosztott bejegyzés



A harmadik helyre két kutya került, Normie és Bambi, akik Kylie Jenner kedvencei és úgy becsülik, hogy bejegyzésenként nagyjából 3200 fontot (1,6 millió forint) gyűjtenek össze.

A teljes Top 10-es lista az indy100 cikkének végén látható.