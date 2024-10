Paddington maci brit útlevelet kapott

Sokat kellett rá várni, de végre útlevele lett az egyik legismertebb brit hírességnek, Paddington macinak – írja az indy100.

A medve perui, de Nagy-Britanniában futott be karriert, mára talán az egyik legismertebb brit híresség lett, aki még II. Erzsébettel is teázott. Ezért is meglepő, hogy csak most lett útlevele.

Rob Silva, a hamarosan érkező “Paddington Peruban” című film társproducere elmondta, írtak a belügyminisztériumnak, hogy készíthetnének-e egy útlevélmásolatot a filmhez, és ők pedig kiállítottak egy hivatalos útlevelet Paddingtonnak.

Csak egy ilyen létezik!

– mondta Silva.

Így Paddington már hivatalosan is brit útlevéllel utazhat a dél-amerikai országba, hogy meglátogassa Lucy nénit.