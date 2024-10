A korábbi német válogatott focista, a most 36 éves Max Kruse soha nem volt éppen a legkevésbé balhés focista. 14-szer szerepelt a felnőtt válogatottban, és több mint 300-szor lépett pályára a Bundesligában, egyebek mellett a Borussia Mönchengladbach, a Wolfsburg és a Werder Bremen játékosaként.

Azt már akkoriban is írta a német sajtó, hogy a balhéi miatt nem volt ott sem a 2014-es vb-n, sem a 2016-os Eb-n. Most azonban a német Big Brother celebverziójában jó pár háttérsztorit elmesélt ezekkel kapcsolatban.

A 2014-es kimaradása szerinte egy egy évvel korábbi eset miatt történt. Az angol válogatottal játszottak barátságos mérkőzést, az azt megelőző este pókereztek a csapat szállodájában, mikor felmerült benne, hogy hív magának a szobájába egy escort nőt.

Meg is érkezett a nő, öt perce beszélgettek, mikor kopogtak az ajtaján. Hansi Flick és Oliver Bierhoff álltak ott. Flick akkor a szövetségi kapitány, Joachim Löw helyettese volt, azóta volt szövetségi kapitány is évekig, most pedig a Barcelonát vezeti, Bierhoff pedig a nagy világtornák első aranygóljának szerzője volt válogatottként, majd hosszú éveken át a német válogatott igazgatói pozícióját töltötte be.

„Küldd el, holnap reggel beszélünk” – mondták neki a Mirror cikke szerint.

Őszintén szólva, gyakran csináltam ezt

– idézi a SAT1, a Big Brothert futtató csatorna honlapja.

Nem volt elég eszem. Általában ügyesebb voltam, és lefoglaltam egy extra szobát egy másik emeleten.

Másnap a csapat vezetősége azt mondta neki, akik azt mondták, elégedettek azzal, amit a pályán látnak, de nagyon rossz fényt vetne rájuk, ha ez a történet kiszivárogna. Kruse azt állítja, ő jól viselkedett, mégsem hívták be a válogatottba a vb előtt.

Megdöbbent, mivel

rengeteg másik játékos is hívott magához escortot a szállodai szobájukba, de talán okosabbak voltak, mint én.

Keretes szerkezetnek tűnhet, hogy ezek után a vb alatt, miközben a német válogatott aranyéremig menetelt, ő Las Vegasban egy jó nevű pókerversenyén indult.

Pár nappal azután, hogy ezt elmesélte, Krusét arról kérdezte egy másik lakó a Big Brotherben, hogy ezek után lett volna esélye még a 2016-os Eb-n szerepelni? Kruse azt mondta, elvileg igen, a vb után volt is újra kerettag, csak aztán máshogy alakultak a dolgok.

Egyrészt volt az egyik eset, mikor 75 ezer eurót veszített el egy taxiban. A szövetségi kapitány, Jogi Löw azt mondta, nincs baj, de húzza meg magát. Ez nem sikerült. Pénteken behívták a válogatott keretbe, másnap tartották a szülinapi buliját Berlinben. Ahol megjelent a Bild német bulvárlap egyik riportere is, aki fényképeket kezdett el csinálni, mire Kruse állítólag kiráncigálta a kezéből a telefont. Ezt a focista most is tagadja, mindenesetre újabb botrány lett, amit Löw már nem tudott akceptálni.

Főleg nem, hogy ekkor ment a német Nagy Ő egyik évada. Kruse épp az akkori barátnőjével nézte a műsort, mikor arra lett figyelmes, több nőt is ismer. Tudta, hogy ezzel is a lapok címlapjára kerül, és valóban így történt.

A golyóim nagyobbak voltak, mint az agyam

– vallja be így utólag Kruse, aki elvileg már megnyugodott, tavaly összekötötte az életét párjával, akinek a kezét a tévén keresztül kérte meg a 2021-es olimpia alatt, a német válogatott egyik meccse után.