Bár a hideg tavasz miatt az idén csak később kezdődött el a dinnyeültetés – ami egyúttal azt is jelenti, hogy egyelőre még csak fóliasátorban nevelt dinnyét vásárolhatunk –, a termelők szerint július közepére a szabad ég alatt nevelt termés is elkezd beérni, a magyar földön termelt méretes gyümölcsök pedig eláraszthatják az üzletek polcait és a piacok standjait is.

Szóval minden bizonnyal az útszéli dinnyeárusok első fecskéire sem kell már sokat várni.

A hamarosan beinduló nyári dinnyedömping árnyékában ellátogattunk az óbudai piacra, hogy felmérjük a terepet, és szakértői segítséget kérjünk azok számára, akik ilyenkor rendszeresen dinnyevásárlási dilemmákkal néznek szembe. Az átlagos dinnyeárak mellett azt is megnéztük, milyen évre számítanak idén a dinnyetermelők.

Most még akár 10 ezer forintba is kerülhet egy nagyobb dinnye

A tavaszi hideg miatt az idén a megszokottnál később tudták elültetni az első dinnyéket, de az ágazat szereplői arra számítanak, hogy a tavalyi 152 ezer tonnás termésmennyiségnél jóval több, mintegy 175 ezer tonna dinnye teremhet idén Magyarországon – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szezon előtt kiadott sajtóközleményéből.

Ami azt jelenti, hogy hamarosan tényleg dinnyehegyek állhatnak majd mindenhol, és ez talán az árakat is lenyomhatja. Igaz, a dinnyetermelők egyesületének elnöke, Göcző Mátyás azt mondta a termelői érdekvédő szervezetek szezont beharangozó sajtótájékoztatóján, hogy a görögdinnye előállítási költségei nem csökkentek, és a hűvös tavasz mellett az azt követő aszály sem segített. Szóval a termelők valószínűleg nem örülnének, ha bezuhannának az árak.

A július eleji kánikula pedig annyira felgyorsította a dinnyék érését – emiatt össze is csúsznak idén a régiós érésidők –, hogy az a hazai termelők szerint hamarosan bekövetkezhet, amitől sokan tartanak. A MezőHír című agrárszaklapnak például azt nyilatkozta egy Medgyesegyháza környéki termelő:

attól tart, hogy az időjárási viszonyok miatt különböző régiókban egyszerre beérő termés miatt akár a felére is csökkenhet a felvásárlói ár.

A hamarosan érkező dinnyedömping előtt azonban úgy áll a helyzet, hogy a magyar termelésű görögdinnye kilója 800 és 1000 forint között mozog a piaci zöldségeseknél, míg a sárgadinnye akár 1300 forintba is kerülhet kilónként. Így egy nagyobb egész görögdinnye 8–10 ezer forintba is kerülhet.

Közben úti célunk, a piac környékén található egyik szupermarketben pont a fordítottja a helyzet: a görögdinnye kilója csupán 500, míg a sárgáé 1500 forint volt.

Ezeken a helyeken ugyanakkor gyakrabban futhat bele importált görögdinnyébe az ember. Szóval, aki a hazai ízeket preferálja, annak az árkülönbség ellenére érdemes lehet inkább egy piacot felkeresnie.

Paskolás nélkül is lehet látni, melyik dinnye jó

Így tettünk mi is, és ellátogattunk a Kórház utcai Vásárcsarnok néven is ismert Óbudai Piacra, hogy terepen, hiteles forrásból tájékozódhassunk. Mivel élelmiszerbiztonsági okokból már nem lehet meglékeltetni a dinnyét, amivel szemezünk, ezért arra voltunk kíváncsiak, hogyan találhatjuk meg a legfinomabb dinnyéket, ha nem érjük be egy negyed vagy fél dinnyeszelettel, aminek a belsejét megvizsgálva talán könnyebben döntésre lehet jutni.

A piacon pedig egy többféle medgyesegyházi görögdinnyét árusító zöldséges, Kovács László segítségével jártunk utána, hogy miről lehet felismerni a mézédes görögdinnyéket.