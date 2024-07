„Láttam, hogy jócskán ömlik a fejéből a vér” – Vitray Tamás megsérült az otthonában, felesége hívott hozzá mentőt

Vitray Tamás és felesége, Vitray-Ivens Éva a hot! magazinnak adtak interjút, melyben elárulták, hogy a 91 éves tévés nemrég balesetet szenvedett az otthonában: elesett és csúnyán beverte a fejét, a könyvespolc széle körülbelül öt centis vágást ejtett a fejét.

– idézte a Blikk a tévés feleségét.

Mint írják, Vitray a napokban egy tévéműsorba is meghívást kapott, sérülése miatt viszont inkább lemondta a szereplést, mert nem akarta, hogy „a nézők higgyék, a maradék agyát távolították el”.

A téma kapcsán a tévés azt is elárulta, hogy felesége mindig vigyáz rá, és néha túlságosan is aggodalmaskodik, ám ettől függetlenül jólesik neki a törődése.

Éva olyan mértékig vigyáz rám, hogy csak nehezen tudom elhitetni vele, hogy még be tudok szállni az autóba, meg ki is belőle, és el is tudom vezetni, ha kell. Nem kell engem pátyolgatni, de azért megsúgom: gyakorta jólesik