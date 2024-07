Az idegek kisimítására aligha létezik alkalmasabb hely a Kapolcsi Szikláknál

A Budapesttől autóval nagyjából két órányi található Kapolcsot és környékét a legtöbben bizonyára a Művészetek Völgye rendezvénnyel kötik össze, márpedig a nyári, másfélhetes fesztiválon túl is akad látnivaló a környékén szép számmal. A Völgy tökéletes a kirándulásra: megannyi kilátó, túraútvonal és kedves vendéglátóhely található itt, de alig fél órát autózva a Balatont is felkereshetjük. Mindemellett azért valljuk be, jól esik a pihenés, a kikapcsolódás is az embernek, amelyre aligha lehetne jobb helyszínt találni, mint a Vigántpetend szélén található, csupán földúton megközelíthető Kapolcsi Sziklákat.

Az autót leparkolva egyből rácsodálkozhatunk a szemkápráztató panorámára, amelybe egyetlen épület sem rondít bele: bármerre is nézünk csak erdőt, pusztát, legelőt látni. A szállásként szolgáló kabinokon egyből megakad az ember szeme, még ha a nyaralás előtt már jónéhányszor át is bóklásztuk, milyen helyre megyünk. Az egymástól pont kellemes távolságra lévő kabinokat egy, az egész területen keresztül húzódó fa pallófolyosón tudjuk megközelíti, amely nemcsak azért előnyös, mert teret ad körülötte a természet burjánzásának, hanem azért is, mert sokkal egyedibb, természetközelibb megjelenést kölcsönöz a helynek, mint egy lebetonozott ösvény.

Ezen végigsétálva jutunk el a kis kabinunkhoz, ahol ha akarjuk, teljesen meg is szűnhet a kapcsolatunk a külvilággal, a párunkkal töltött időbe senki nem avatkozik közbe. A reggelink ébredéskor már a kabin lépcsőjén vár minket egy hővédős kosárkában, amelyből nem hiányoznak a friss péksütemények, a rostos gyümölcslevek, valamint a zöldségek és a felvágottak kellemes válogatása. A vacsora szintén úgy érkezik, hogy azzal semmi dolgunk nincs. Az ételek egyébként fenségesek, két főre tökéletes adagot kapunk reggel és este is, sőt még olyan is volt, hogy egy-egy részét napközbenre is el tudtuk rakni. A minibár kínálata ugyanígy meglehetősen széles, és a legtöbb hellyel ellentétben nem is mondhatók annyira túlárazottnak.

A szűk környezetünk, tehát a kabin rendkívül minimalista: a nagyszobában bárhova nézünk, csak fát és üveget látunk, ami elképesztő élménnyé varázsolja az ébredést, a reggelit és a vacsorát is. A fa-üveg kombináció vonatkozik a szaunára is, emellett pedig egy ízléses burkolattal ellátott mosdó és egy fürdőszoba fogadja az embert.

Azonban az egész hely sztárja a terasz

Itt két nagy kerti szék és egy jacuzzi lesz az ember legjobb társasága – nomeg a párja, akivel ott tölti az időt. A környezet tökéletesen asszisztál a kikapcsolódáshoz: naponta egy túrázó, ha elhalad a ház előtt, ettől eltekintve viszont senki nem zavar bele a privát időtöltésbe. Leszámítva persze a környéken bóklászó kedves erdei állatokat: a nyulakat, az őzikéket, és az el-elsurranó macskákat, kutyákat, de ez egyáltalán nem zavaró, sőt.

Este pedig még inkább felértékelődik a hely lokációja: sem a hang-, sem pedig a fényszennyezés nem ér el minket Vigántpetenden, amely tökéletes alkalmat szolgáltat arra, hogy a forró jacuzziból, pezsgőzgetve meredjünk a felhőktől háborítatlan éjszakai égboltra, és csillagokat fürkésszünk. Aki pedig esetleg augusztusra időzítené a kikapcsolódását, annak a Perszeidák meteorraj eljövetele is elképesztően látványos esti programnak ígérkezik. Érdemes tehát erre is némi időt szánni a kikapcsolódás során.

A Kapolcsi Sziklák nem egy szimpla szálláshely: ez a helyszín az, amivé mi alakítjuk. Ha aktív kikapcsolódásra vágyunk, alig pár kilométerre megtaláljuk a környék legszebb túrahelyeit, látványosságait. Ha viszont nyugalomra vágyunk, és csak egymásra akarunk hangolódni a párunkkal, bármiféle külső inger nélkül, arra is tökéletes. Az ellátás remek, a környéken alig vannak emberek, a jacuzzi az ázás mellett a masszírozás lehetőségét is magában foglalja, és ott van persze a szauna is, ahol kiizzadhatunk a pihentető nap után. A méretes pihe-puha ágyból pedig a táj mellett egy okostévé is a szórakoztatásunkra szolgálhat, már ha ilyesmire vágyunk.

A cikk fizetett sajtóút keretében készült.