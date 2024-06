„Ha dögös vagy, soha ne fizess lakbért” – hajléktalanként él a modell, pedig elég jól keres

Magyarországon 2015-höz képest megduplázódtak az albérletárak, egy átlagos fővárosi lakás bérleti díja 250 ezer forint körül mozog, és hasonló tendencia látható a világ más tájain is. Egy Ausztráliában élő modell megosztotta követőivel, ő milyen stratégiát alkalmaz, amíg nem sikerül találnia elfogadható áron egy albérletet, dacára annak, hogy több ezer ausztrál dollárt keres havonta, így megengedhetné magának egy drágább lakás kibérlését is.

A 25 éves nő nagyjából havi ezer ausztrál dollárt (körülbelül 250 ezer forintot) lenne hajlandó fizetni, és szívesen kötne hat vagy tizenkét hónapra szerződést – írja a Daily Mail. Bár ilyen feltételek mellett eddig nem sikerült találnia lakást, Emily Webb nem esik kétségbe, és állítása szerint kényelmesen érzi magát ebben a helyzetben.

Nem hiszem el, hogy egész idő alatt bérleti díjra pazaroltam a pénzemet. Life hack: Ha dögös vagy, soha ne fizess lakbért

– összegzi gondolatait egyik videójában az OnlyFans-modell, aki az elmúlt időszakban alternatív módokon oldotta meg lakhatását.

Az autójában alszik,

a barátai kanapéján

vagy a randipartnereinél.

Átlagosan heti négy éjszakát az első két opcióval old meg, míg heti háromszor olyan férfiaknál tölti az estét, akikkel az utcán találkozik. Mint mondja, a randiappokon durván bánnak vele a hajléktalansága miatt, így sétálás közben kéri el olyan emberek telefonszámát, akikkel elképzelhetőnek tartja az együtt alvást.

Emily Webb továbbra is reméli, hogy hamarosan talál magának egy lakást, és jelenleg visszajelzésekre vár néhány tulajdonostól, de amíg ez nem következik be, addig is rendszeresen posztol a hétköznapitól eltérő életmódjáról videókat.