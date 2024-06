A szakításukról szóló hírek közepette Ben Affleck Jennifer Lopezről beszélt egy interjúban

A külföldi sajtóban hetek óta lehet arról olvasni, hogy válságba került Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága. Májusban, amikor az énekes-színésznő egy sajtónapon vett részt, egy riporter meg is kérdezte tőle, valóban válnak-e a férjével, ő viszont csak annyit felelt, hogy „tudsz ennél jobbat is”.

Ben Affleck most a Hart to Heart című műsorban adott interjút Kevin Hartnak, melyben arról is beszélt, hogyan sikerült alkalmazkodnia a felesége hírnevéhez – szúrta ki a Page Six.

Elmentünk valahova – nem emlékszem, mert ő annyira híres, és ezt ő hozta létre –, az emberek szeretik őt, és ő tényleg valami fontosat képvisel a számukra. Nekem az emberek azt mondják, »hé, tetszik a filmed, aztán meg«, »ÁÁÁ! JLO!« Ez elképesztő

– magyarázta a talkshow-ban Affleck, majd egy másik hasonló esetet is felidézett, amikor a gyerekeivel, illetve Jennifer Lopezzel és az ikreivel igyekeztek valahova, és másfél háztömböt sétálniuk kellett.

Kiszálltunk a kocsiból, át a Times Square-en, és egy kibaszott őrület volt. Mondom, ó, Istenem! Volt ott egy hölgy, füvet szívott, teljesen lila, szűk nadrágkosztümöt viselt, és elkezdett hátrafelé futva videózni, hogy »JLO!«

A beszélgetés során a színész arra is kitért, hogy azért néz ki időnként frusztrálnak a lesifotókon, mert kissé félénk.

Nem szeretem a nagy figyelmet. Ezért van az, hogy az emberek meglátnak és azt kérdik, miért dühös folyton ez a csávó? Mert valaki az arcomba dugta a fényképezőgépét én pedig azt mondom, oké, itt tartunk.

Hogy az énekesnővel kötött házasságukkal kapcsolatos pletykákból mi igaz és mi nem, arról nem esett szó az interjúban.