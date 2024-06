Oczella Eszter: Attól, hogy valakinek van egy párja, nem vak

A Reggeli csütörtöki adásában Oczella Eszter is vendégként érkezett meg az RTL stúdiójába, ahol párjával, Baronits Gáborral közös – nemrégiben megejtett – spanyolországi kiruccanásukról mesélt. Mint mondta, szerinte azért is szoktak olyan jól telni a nyaralásaik, mert amellett, hogy egy párt alkotnak, baráti is a viszonyuk, így egyáltalán nem érzik magukat feszélyezve egymás társaságában.

Nincs feszengés, hogy jaj, most akkor úristen, a háló mellett van a vécé? Vagy most mikor fog fölkelni? Jaj, most mit csináljak? Nincs már feszengés. Úgy vagyunk ott, mint egy igazi szerelmespár mondjuk, de egyébként tök baráti a viszony, szóval engem nem zavar, ha Gábor bedob egy-két obszcénabb poén

– magyarázta.

A beszélgetés során a műsorvezetők arról is kérdezték Oczellát, zavarná-e, ha a vőlegénye megnézne más nőket, mire azt felelte, a nyaraláson ennek épp az ellenkezője esett meg.

Meg is jegyezte, hogy mennyivel jobban néznek ki a spanyol férfiak mint a spanyol nők. Fel se tűnt!

A téma kapcsán a fitneszmodell kifejtette, hogy szerinte nincs gond azzal, ha valakinek párkapcsolatban élve is feltűnik, ha vonzó embert lát.

Én is ugyanúgy észreveszek egy szép nőt az utcán és meg tudom nézni, mennyire szép ez a lány, mennyire szép a haja, az arca, de ugyanúgy észreveszek egy férfit, hogy mennyire nem tudom, szép a fizikuma, jó a stílusa. Szerintem ezzel nincs gond. Attól, hogy valakinek van egy párja vagy jelen esetben egy vőlegénye, attól nem vak. Azt gondolom, nem kell kivetkőzni önmagunkból, hogy akkor most már senkit nem látunk szépnek és senkit nem látunk jóképűnek. Ennek egyébként szerintem nincs is értelme.

A pár egyébként március óta jár jegyben, az esküvőjüket jövő nyárra tervezik, a helyről és a pontos időről viszont még nem döntöttek.