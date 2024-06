Dudás Miki: Elárulom, hogy Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel

Szigligeti Ivett és Dudás Miki először 2023 szeptemberében jelentették be, hogy kilenc év után szakítottak, ám idén januárban kiderült, hogy újra összejöttek, a sportoló akkor azt mondta, a kettejük közt lévő kötelék erősebb, mint valaha. Az influenszer az elmúlt időszakban több olyan idézetet is megosztott a közösségi oldalán, ami arra utalt, hogy a kapcsolatuk ismét zátonyra futott, ezt pedig nemrég az olimpikon is megerősítette egy korlátozott ideig elérhető Instagram-posztban.

Akkor tegyünk pontot az i-re. Olvasom itt a médiában, hogy megint szakítottunk Ivett-tel. Én vagyok a szar, ezt kommentelik. Akkor most elárulom, hogy Ivett megcsalt, ráadásul egy közös ismerőssel, akit nem nevezek nevén, de Vecsésen egy autómosó. Kiderült, hogy Ivett nem véletlen jár oda heti 3x autót mosatni

– kezdte írását a magyar világbajnok kajakozó.

Engem vádol a média megcsalással, mikor ártatlan vagyok. Nekem nincs szükségem arra, hogy írjanak rólam, nem ebből élek. Úgy látszik sajnos annak, akit 10 évig szerettem ez az éltető elem, hogy szerepelni kell. Ki kell rakni idézeteket meg mindent, hogy beszéljenek rólunk. Én ezt nem szeretném. Szerettem volna csendben lezárni, de felháborít, hogy engem neveznek hűtlennek, amikor én lettem megcsalva. A továbbiakban nincs mit ehhez hozzáfűznöm, csak szerettem volna megvédeni magam, én nem vagyok hűtlen!!!! Csak nem itt élem az életem, mint a gyerekeim anyja.

Dudás soraira nem sokkal később Szigligeti is egy korlátozott ideig visszanézhető Instagram-sztoriban reflektált.