Egy órára fennragadtak az utasok az Egyesült Királyság legújabb és legmagasabb hullámvasútjára – videó

Az Egyesült Királyság legmagasabb hullámvasútja, a London délnyugati vonzáskörzetében, Chertsey és Staines-upon-Thames nevű kisvárosokban működő Thorpe Park legújabb, Hyperia nevű látványossága utasokkal a fedélzetén hibásodott meg a szombati nap folyamán – írja a Daily Mail.

A 72 méter magas, és egyes szakaszokon akár 130 kilométer per órás sebességgel is száguldó hullámvasút utasai ráadásul éppen lefelé tartottak a járat egyik magaslati pontjáról, amikor a járművük egyszer csak leállt, nekik pedig egy egész órát kellett várniuk, hogy le tudjanak jönni.

Az új hullámvasutat még május 24-én adták át a nagyközönségnek először, de akkor egy nap után le kellett zárni, mivel egy előre nem látható hibával találkoztak az üzemeltetők. A Hyperiát végül szerdán indították újra útnak, de három nappal később ismét meghibásodott.

A közösségi médiában megjelenő felvételek szerint ezúttal ráadásul utasokkal a fedélzetén.

#hyperia has broken down with people stuck they are evacuating now #thorpepark pic.twitter.com/c94haCfp4Z

— – Hazza – 006 – (@RainbowTudor) June 15, 2024