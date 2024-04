Sebestyén Balázzsal tanult buddhizmust Az álommeló korábbi versenyzője, Belső Szilveszter

Belső Szilveszter Az álommeló hétfői adásában esett ki az elnöki asszisztensi pozícióért folytatott a versenyből – anélkül, hogy vetélytársaitól elköszönt volna.

A távozó jelölt most a Story magazinnak adott interjút, melyből kiderült, hogy igen tartalmas évek állnak mögötte. Mint mondta, gyerekkorában nagy hatással voltak rá a távol-keleti filmek, a téma iránti érdeklődése pedig később tovább nőtt, így a ’90-es években megismerkedett a tantrikus Gyémánt Út buddhizmus tanaival, több beavatáson is részt vett.

Itt találkoztam Sebestyén Balázzsal is, aki akkor szintén érdeklődött a buddhizmus iránt. Az én buddhista jógi mesterem Lama Ole Nydahl, aki dán hippiből lett buddhista tanító

– osztotta meg a lappal.

Először a ’90-es évek elején döntött úgy, hogy Magyarországtól jóval távolabb próbál szerencsét. Élt New Yorkban, Virginiában és Floridában is. Egy magyar származású esküvői ruha-tervezőnek, Eva Haynal Forsyth-nak volt az elnöki asszisztense, a kertésze, a szakácsa és a sofőrje, ekkortájt tervezte maga is az első ruháit. Bár később fél évre hazaköltözött, utána ismét visszatért az Egyesült Államokba: Los Angelesben lett limuzinsofőr, ahol számos hírességgel találkozott, egy ideig pedig mint mondja, annál az ügynökségnél is dolgozott, ahol Cindy Crawford és Naomi Campbell, egy villanás erejéig a Bajkeverők című filmben is feltűnt.

2003-ban újra Magyarországon rendezkedett be, természetben lebomló csomagolóanyagokkal és nanotechnológiával kezdett el foglalkozni, három évvel később pedig Masaru Emoto japán író-üzletemberrel kezdett el dolgozni egy kutatáson, melynek nyomán speciálisan kezelt vizet forgalmazott.

2011-ben Dél-Koreába költözött a feleségével és a kislányával, ahol nyelvészeti kutatásokba ásta bele magát, egy szakmabeli ismerősének köszönhetően a helyi televízióba is bekerült egy gasztronómiai műsorba, ahol egy magyar nagymama készítette az ételeket.

Koreában nanotechnológián alapuló, bioorganikus kozmetikai termékeket fejlesztettem és forgalmaztam. A másik saját márkámból több mint 4 millió terméket adtam el világszerte. Ezután felgyorsultak az események az életemben: 2020-ban elváltam, hazaköltöztem, és a Covid alatt meghaltak a szüleim. Ha visszanézek az életemre, a világ számos pontján jártam, és azt kell mondanom, a Teremtő a sok nehézség ellenére mindig o tt volt mellettem

– fogalmazott Belső, hozzátéve: örül annak, hogy végül hazatért, mert bár sok helyen élt a világban, számára a legszebb Tatabánya, ahol született. Bhutánba és Nepálba viszont egyszer mindenképpen szeretne még ellátogatni a kedvesével.