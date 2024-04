Csúnyának és kövérnek nevezték – ma modellkedik a 24 éves nő

A gyerekek sokszor kegyetlenek, és egy-egy viccesnek szánt megjegyzéssel életre szóló traumákat okozhatnak egymásnak. Így járt egy brit nő is, aki mára azzal kompenzálja iskoláskori sérelmeit, hogy azzal keresi kenyerét, ami miatt korábban bántották: a külsejével.

Laura Shaw úgy nőtt fel, hogy osztálytársai rendszeresen csúnyának és kövérnek nevezték, de a Mirror cikke szerint azáltal, hogy modellkedni kezdett és óriásplakátokon látható az arca, bebizonyította egykori bántalmazóinak, hogy tévedtek.

Hiszékenynek neveztek. Csúnyának. Kövérnek. Szörnyű. Még egy tanár is azt mondta, hogy nem jutok messzire az életben. Most bebizonyítom, hogy tévedtek. Mindenki képes rá – bármi is legyen az