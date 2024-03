Prosztata: ne csak akkor figyeljünk rá, amikor megbetegszik

Bár a prosztata láthatatlan, mégis nélkülözhetetlen szerv a férfiegészség és a minőségi élet szempontjából. Kár, hogy ez sokszor csak akkor tudatosul bennünk, amikor ez a rejtett szerv valami miatt megbetegszik.

Vizeletürítés, intimitás, gyerekvállalás – egyik sincs nélküle

A prosztata szó szerint véve nem létfontosságú szerv, hiszen „csak” a szexuális funkciót és a vizeletürítést zavarhatja meg, ha gond van vele. Egyik feladata, hogy termeli az ondóváladékot, és az izmainak összehúzódásával segít kilövellni azt. Ráadásul annak lúgossága megvédi a hímivarsejteket a hüvely enyhén savas kémhatásától, és életképesen juttatja el azokat rendeltetési helyükre. Ha ez nem működik rendesen, akkor nemcsak az intimitás megélése kerül veszélybe, de a megtermékenyítés is sikertelenné válhat – azaz nélküle nincs szex, és a gyermekvállalás is kétséges lehet. Ha megnagyobbodik vagy begyullad, akkor ráadásul nyomja, összeszorítja a húgycsövet, és akár el is zárhatja a vizelet útját – azaz addig tudnak a férfiak normálisan pisilni, amíg a prosztata egészséges.

Amikor már senki sem tud aludni a prosztata miatt

A prosztata talán legismertebb rendellenessége az idősebb férfiaknál gyakran előforduló benignus prosztata hiperplázia (BPH), azaz a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás. A megnagyobbodott prosztata összenyomja a húgycsövet, így nehezíti a vizeletürítést és gyakori vizelési ingert, csökkent vizeletsugarat, csepegést okozhat. Ennek legelső kellemetlen tünete a gyakori éjszakai vizelés, azaz a nocturia. Ilyenkor a kettőnél többszöri felkelés nemcsak az érintett nyugodt alvását zavarhatja meg, hanem a vele egy fedél alatt alvókét is. Ez nagyon hamar alvászavarokhoz, nappali feszültséghez és akár párkapcsolati problémákhoz is vezethet. Az elhanyagolt jóindulatú prosztatamegnagyobbodás a vesemedencék tágulatát okozhatja, ami – ugyan csak nagyon ritkán, de – akár veseelégtelenséggel is járhat.

Fiatalkorban is megbetegedhet a prosztata

Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a prosztataproblémák kizárólag az idősebb férfiakat érintik, a prosztatagyulladás már sokkal korábban is kialakulhat: jellemzően 35-50 év között a leggyakoribb. A krónikus bakteriális prosztatagyulladás (CPS) például egyes számítások szerint a férfiak 5-10 %-át érinti a világon, ám a pontos szám ennél valószínűleg magasabb. A becslés bizonytalanságának több oka is van, de leginkább arra vezethető vissza, hogy a szégyenérzet sok férfit megakadályoz abban, hogy orvoshoz forduljon. Ráadásul az is megnehezíti a korai felismerést, hogy a betegség tünetei kezdetben enyhék, és nem is jelentkeznek állandóan. A CPS diagnosztizálásához a panaszoknak – visszatérő, tompa alhasi fájdalom, diszkomfortérzet, vizelési, majd szexuális nehézségek – legalább három hónapig fenn kell állniuk, és célzott vizsgálatokkal még kimutatható a háttérben a felelős kórokozó. A mielőbbi és teljes értékű kezelés már csak azért is fontos, mert a tünetek nemcsak a mindennapokat teszik kellemetlenné, de ha hosszú ideig, rosszabb esetben évekig halogatjuk a gyógyulást, a betegség akár meddőséget is okozhat.

Proxelan és tudatosság: így őrizhetjük meg a férfiegészséget

A prosztatára tehát már azelőtt érdemes odafigyelni, mielőtt megbetegedne. A prevencióban nagy szerepet kap a tudatos életmód: a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, a mértékletes alkohol- és kávéfogyasztás, valamint a biztonságos, kiegyensúlyozott szexuális aktivitás. Ezek mellett érdemes rendszeres szűrővizsgálatra járni, illetve, ha a fenti tünetek jelentkeznek, azonnal urológushoz fordulni. A szakorvos megfelelő terápiát fog választani: krónikus bakteriális prosztatagyulladás esetén például több hónapos antibiotikumkúra szükséges a gyógyuláshoz. Ennek kiegészítéseképpen használható a Proxelan végbélkúp, amely hosszú távon alkalmazható, és a patikákban vény nélkül kapható orvostechnikai eszköz. A Proxelan helyi kezelésre alkalmas, hialuronsavat és gyógynövénykivonatokat tartalmazó készítmény, amelyek nyugtatják és ápolják a környező szöveteket. Az összetevők az emésztőrendszert kikerülve célzottan a probléma forrásánál szabadulnak fel, és segítenek a feszülő, pangásos állapot okozta fájdalom és a vizelési zavar enyhítésében.