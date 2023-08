„A kutyáimmal alszom és OnlyFans-tartalomgyártó vagyok” – Molnár Anikó jövendőbelijének ezt a két dolgot kell elfogadnia

Molnár Anikó pár hónapja sminktetoválói munkája mellett OnlyFans-oldalával tesz szert bevételre, az erotikus tartalmak előállítása biztosítja neki és vele együtt élő édesanyjának az anyagi biztonságot. Pomázi otthonukban készülnek a havonta több millió forintot hozó felvételek, amik előállításában két barátja segít az egykori ValóVilág– és A Nagy Ő-szereplőnek. Molnár Anikó a Blikknek elárulta: élvezi, hogy saját maga főnöke lehet, és nem kell olyat tennie, amit nem szeretne. A számára is váratlan siker ellenére sem bízta el magát.

Folyamatosan új és újabb erotikus tartalmat oszt meg a követőivel, és hamar rá kellett ébrednie, hogy ez egész embert igényel.

Ahogy jöttek a milliók, átfordult az egész kőkemény bizniszbe, és kitoltam a határokat. Az erkölcscsőszök fintoroghatnak, de nem biztos, hogy érdemes. Nincs gyermekem, akinek magyarázkodnom kéne, csak magamnak kell megfelelnem. Régebben voltak olyan mélypontjaim, amikor azt gondoltam, véget kéne vetnem az életemnek, de mindig kerestem a kiutat. Az OnlyFans-oldalam egy véletlennek köszönhetően jött létre, sokáig mondogattam, hogy ez nem nekem való. Aztán amikor a csapatom segített feltölteni az első hat fotót, elkezdődött az őrület. Egy biztosabb jövőért vetkőzöm és az anyukámért, aki mindig büszke rám. A házunk felújítását is gyorsan sikerült befejezni, mióta az üzlet beindult

– magyarázta Molnár Anikó, aki nem fárasztó robotként tekint a képek, videók készítésére.

Sokan megkérdőjelezik, hogy ez munka. Valóban összehasonlíthatatlan egy kemény fizikai melóval, és nem is érzem munkának, annak ellenére, hogy sokszor nagyon fárasztó: rengeteg ötletet, kreativitást és időt igényel. Azért sem könnyű, mert akkor is szexinek kell lennem, amikor nincs igazán jó kedvem, de szerencsére ilyen csak egyszer fordult elő, akkor le is fújtuk a fotózást.