Videón ahogy a rendőr felhívja a gyorshajtó kamasz szüleit

Greg Rittger tizedes egy óránként 132 mérföldes (212 kilométeres) sebességgel száguldó autót állított meg a floridai Orange megyében. Legnagyobb meglepetésére, a megengedett sebesség duplájával haladó járművet egy 16 éves fiú vezette – írja a BBC.

Rittger úgy döntött, a helyszínre hívja a fiú szüleit, és közben elmagyarázta a srácnak, hogy ha már betöltötte volna a 18-at, most börtönbe kerülne.

Amikor a szülők a helyszínre értek, elmondta nekik, azért akart velük személyesen beszélni, mert néhány évvel korábban volt már dolga hasonló esettel. Akkor egy szintén 16 éves fiú egy Mustangot kapott a válófélben lévő szüleitől. Amikor Rittger gyorshajtáson kapta a fiút, kérte a szülőket, hogy vegyék el tőle az autót, mert túl fiatal és felelőtlen hozzá. Két hónappal később hallotta, hogy a srác egy fának csapódott a Mustanggal és meghalt.

Earlier this year we caught a teenager driving 132 mph on I-4!

Corporal Greg Rittger made his parents come pick him up and shared a cautionary story with them.

Excessive speeding is a very real danger we work to combat every day. #DriveSafely pic.twitter.com/BzdDhvF59B

— Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) August 1, 2023