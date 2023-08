Sarah Ferguson nevet adott melleinek a masztektómiája után

Férfineveket kaptak.

Júniusban derült ki, hogy mellrákot diagnosztizáltak Sára yorki hercegnénél, lánykori nevén Sarah Fergusonnál. András herceg 63 éves volt felesége tünetmentes volt, egy rutin szűrővizsgálaton derült fény korai stádiumba lévő betegségére. Masztektómián esett át, a felépülési időt pedig családja körében, windsori otthonában töltötte.

Ferguson saját, Tea Talks with the Duchess and Sarah című podcastjának augusztus 2-i epizódjában beszélt arról, hogy viccesen elnevezte a melleit, miután az egyiket eltávolították. Műsorvezetőtársának, Sarah Thompsonnak elárulta, a bal melle az „új legjobb barátja”.

A bal oldalit Dereknek hívják. Ő azért nagyon fontos, mert ő mentette meg az életemet

– magyarázta a hercegné, majd Thompson érdeklődésére megosztotta, miért ezt a nevet választotta.

Nem tudom, csak megnevettetett, hogy most már van egy barátom, aki állandóan velem van és páncélpajzsként védelmez.

Ferguson jobb mellének is van neve: Eric.

Szegény Eric a jobb oldalon elég szomorúan érzi magát, mert nem olyan peckes, mint Derek a bal oldalon, de majd egyensúlyba hozom őket, ne aggódjatok!

– viccelődött Sarah Ferguson.