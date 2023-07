Újra állapotos az először 13 évesen teherbe esett lány

Most tervezték is a kistestvért.

Eléggé meg volt rémülve, mikor 2017-ben kiderült, hogy babát vár az akkor 13 éves texasi Maddie Lambert. Szerencsére azonban a családja és a barátai támogatták, bár az interneten nekiestek rendesen a trollok.

Borzalmas dolgokat mondtak neki, valaki egészen addig ment, hogy azt mondta, reméli, Lambert és a meg sem született baba is meghal 0 írja a Mirror. 1,8 millió követőjének a YouTube-on beszélt arról, mennyire nem volt felkészülve ekkora utálathullámra.

Szerencsére azonban minden rendben ment/megy, Everly egészséges, anyukája pedig lassan egyetemi diplomát szerez.

És mint most kiderült, 20 évesen újra babát vár párjával, Randyvel.

De most akarták is a gyereket, nem csak véletlenül esett teherbe, mint az első alkalommal, ami részben köszönhető volt annak is, hogy az iskolai felvilágosítás annyiban merült ki, hogy ne szexeljenek, a védekezést már nem említették.

Fáj már az arcom a mosolygástól, gyerekünk lesz. Nagyon boldog vagyok

– jelentette be a Youtube-ján.