Odaadó szeretet + biztonság: FRONTPRO® rágótabletta

A 2023-as év újdonsága a bolhák és kullancsok ellen védelmet biztosító, kifejezetten kutyák számára készített FRONTPRO® rágótabletta.

A FRONTPRO® a legfontosabb értékkel ajándékozza meg a gazdikat: a kedvencükkel töltött minőségi idővel.

A FRONTPRO® új, ízletes rágótabletta formában biztosít védelmet a kutyáknak a bolhák és a kullancsok ellen. A havi szintű védelem így egy pillanat alatt, egyszerűen és könnyedén kialakítható, ráadásul a kutyák is imádni fogják! A marhahús ízesítésű tabletta beadható étellel vagy akár anélkül is, mert mindkét módon megfelelő a felszívódása. Egyetlen tabletta 30 napos védelmet biztosít a kutya számára, de kedvencünk mellett még lakókörnyezetünket is védi: a bolhák a rágótabletta hatására ugyanis még azelőtt elpusztulnak, hogy elkezdenének petét rakni, így megelőzhető a fertőződés.

A FRONTPRO® rágótabletta 8 hetes kortól, 2 kg-nál nagyobb testtömegű kutyáknak ajánlott. Tehát már kölyökkorától kezdve mindig felszabadultan játszhatunk, futhatunk, kalandozhatunk együtt kutyánkkal, anélkül, hogy tartanunk kellene a kullancsoktól és bolháktól.

A FRONTPRO® rágótabletta beadása mellett a beszerzése is nagyon könnyű: szaküzletekben, állateledel boltokban és online egyaránt megvásárolható, nem vényköteles termék.

A FRONTPRO® olyan készítmény bolhák és kullancsok ellen, ami nem csak azt garantálja, hogy a kutya pontosan a számára megfelelő mértékű hatóanyag adagot kapja, de azt is, hogy semmi ne zavarja meg a gazdival töltött felszabadult, örömteli pillanatokat.

A könnyű és egyszerű beadás után azonnal folytatódhat a játék, az ölelés vagy a simogatás – hiszen az odaadó szeretetnél semmi nem lehet fontosabb. További információ és részletek a FRONTPRO kutyáknak I Rágótabletta bolhák és kullancsok ellen (frontline.com) oldalon.

Reklámanyag lezárási dátuma: 2023. március | HU-CAN-0027-2023