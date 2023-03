Lukács Miklós: Hiába a válás, együtt megyünk nyaralni Annával

Pár napja jelentette be Peller Anna és Lukács Miklós, hogy válnak. A Blikk most arról ír, hogy Lukács egy Átrium-darabban fog szerepelni a jövőben (Segítség! Iskola! Avagy túlélőkalauz szülőknek), a minap ennek tartották az olvasópróbáját. Lukács ebben Simon Kornéllal játszik együtt, az eseményen Peller volt a moderátor.

Lukács szűkszavúan, de mondott néhány mondatot a kapcsolatukról.

Úgy gondolom, jól látszik, hogy megmaradtunk egymásnak barátként. Anna itt van mellettem, segít, amiben kell, és ez fordítva is igaz, számíthat rám. Attól függetlenül, hogy elválunk, örömmel vállalta, hogy moderálja ezt a sajtóeseményt. Teljesen normális számunkra, hogy jóban maradtunk, ahogyan az is, hogy hiába a válás, együtt megyünk nyaralni. Nemcsak a kislányunk, de a legmélyebb barátság is összeköt minket. Arról, hogy további közös projekteket vállaljunk a jövőben, még nem beszéltünk, de nálunk semmi nem elképzelhetetlen