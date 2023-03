Balázs Klári Korda Györgyről: Eleinte kicsit tartottunk egymástól

Korda György és Balázs Klári több mint 40 éve házasok, kapcsolatukról most a hot! magazinnak meséltek. Mint mondták, sokat tanultak egymástól az együtt töltött évek alatt, mind emberi, mint szakmai értelemben. Az egymásra találásukkor viszont aggódtak, hogyan alakul majd a viszonyuk.

Már akkor beleszerettem Gyuriba, amikor még nem is volt köztünk semmi, de ezzel ő is így volt. Eleinte kicsit tartottunk egymástól, mert mindketten éreztük, hogy ez nem csak egy kaland lesz, és az ember a komolyabb dolgok előtt hajlamos megijedni. Szombathelyen csattant el köztünk az első csók, ami feltette a pontot az i-re, ugyanis addigra már biztos voltam az érzéseimben. Gyuri azt mondta nekem, hogy szeret, amire azt feleltem, hogy én is őt. Attól a perctől kezdve elválaszthatatlanok vagyunk