10 izgalmas tény, amit nem tudtál Alfred Molináról

Alfred Molina neve ismerősen csenghet mindenkinek, hiszen több ikonikus szerep birtokosa Hollywoodban az 1980-as évektől kezdve. Jól emlékszünk még Az elveszett frigyláda fosztogatói című Indiana Jones-filmre, ahol Molina figurája öt perc után elárulja a régészprofesszort. Nagyobb léptékű szerepek azonban a 2000-es években találták meg: volt Pókember kőkemény ellensége, de Salma Hayek oldalán is láthattuk a Frida című életrajzi filmben. 2023-ban pedig egy regényből készült sorozat főszerepével jelentkezik be a nézők figyelméért. Mindent elmondunk most a 69 éves színészről, amit tudni érdemes.

Alfred Molina 1953-ban született Londonban. Apja spanyol, anyja pedig olasz bevándorló volt. Mindkét szülő civil munkát végzett: az apa pincér volt és sofőr, az anya szakács, valamint házvezetőnő. Molina már kilencévesen színész akart lenni, miután megnézte a Kirk Douglas főszereplésével készült Spartacus című filmet. Egy drámaiskola növendéke lett, de csak 1978 környékén indult be színészi pályája. A nyolcvanas években igazi karakterszínész vált belőle, igen színes palettát tud felmutatni azóta is: egyaránt megfordult blockbuster mozifilmekben és tévésorozatokban is, de a színpadi színészettől sem távolodott el teljesen.

Összegyűjtöttünk tíz izgalmas tényt a 69 éves színészről, aki egy új oldalát mutathatja meg tavasszal: a Three Pines regényekből készült detektívsorozattal veszi be az HBO Maxot, amelyben egy zseniális detektív bőrébe bújik, amit a színész élete legizgalmasabb munkájának nevezett.

1. Minden jó szerep után nyugdíjba akar menni

„A feleségem mondja mindig, ha valahányszor végzek egy munkával és hazajövök, hogy folyton előhozakodom azzal, ezt a munkát semmi nem fogja felülmúlni, visszavonulok! De persze az az igazság, hogy a színészek sosem mennek nyugdíjba” – vélekedik munkájáról Molina. Hozzáteszi, mindig meghallgatja az ajánlatokat, amiket munkafronton kap.

2. Három nyelven folyékonyan beszél

Noha Londonban született, így az angol nyelv használata magától értetődő volt számára, szülei miatt spanyolul és olaszul is kiválóan beszél. Mint ismeretes, édesapja spanyol, édesanyja olasz bevándorló volt, Molina pedig ezen gyökereit sohasem felejtette el. Sokszor emiatt is találják meg olyan szerepekkel, ahol nem kizárólag angolul kell megszólalnia.

3. Fiúiskolába járt, de így is a lányok kedvence volt

Tinédzser éveiben egy fiúiskola növendéke volt, igaz, az intézmény mellett működött a lányiskola is. Molina később irodalmat már a lányok között tanult, ugyanis összevonták a két iskolát. Ahogy visszaemlékszik, a lányok nagyra értékelték az érzékenységét:

„Ez volt az előnyöm a többi sráccal szemben. Igazán sikeres randik voltak mögöttem a gimi utolsó két évében”.

4. Az AIDS-kutatások egyik legismertebb támogatója

Hosszú évek óta az AIDS-kutatások lelkes támogatója, aki nemcsak adományoz, hanem a Los Angelesben megrendezett, éves AIDS-elleni eseményeken is részt vesz. Egy interjúban korábban arról beszélt, hogy fontosan érzi, hogy szót emeljen az AIDS-elleni kutatások mellett, mert egy időben megszűnt beszédtéma lenni ez a súlyos betegség.

„Ha nem beszélnek erről az újságok címoldalán, az baj. Lehet hallani arról, hogy valaki sikeresen él AIDS-szel, megbirkózik vele, és azt fogja gondolni az ember, ó, akkor megnyugodhatunk, aggódjunk a felnőttkori cukorbetegség miatt! Az az igazság, hogy az AIDS velünk marad, foglalkoznunk kell vele” – véli a színész.

5. Harrison Forddal nagyon kitolt 1981-ben

Az első Indiana Jones-film úgy indul, hogy a régészprofesszor a perui dzsungelben megszerez egy aranybálványt egy ősi templomban. Azonban a templom hirtelen elkezd romba dőlni, dr. Jones pedig menekülőre fogja a Molina által játszott segítőjével. Csakhogy utóbbi csúnyán elárulja őt, hogy ellophassa a szobrot. Az áruló azonban pórul jár – és bár Alfred Molina rövidke szerepet kapott Spielberg klasszikusában, a jelenetet majdnem mindenki fel tudja idézni maga előtt 40 év távlatából is.

6. Rajong a Marvel-képregényekért

Molina lelkes olvasója a Marvel-képregényeknek, így mérhetetlenül örült, mikor 2004-ben felkérték, hogy a Pókember 2.-ben játssza el Doctor Octopus karakterét, aki Peter Parker életére tör.

7. Élete egyik legjobb lehetőségének tartja a Three Pines-ban való szereplést

Louise Penny írónő könyvei nem igazán olvashatók magyar nyelven, de közel húsz regényének főszereplője egy bizonyos Armand Gamache nyomozó. Ezekből a sztorikból készített nyolcrészes sorozatot Emilia di Girolamo, aki Aflred Molinát kérte fel a főszereplő megszemélyesítésére. A sztori szerint a quebeci rendőrkapitányság nyomozóját elküldik Three Pines kisvárosába, hogy felderítsen néhány egy gyilkosságot, amit aztán továbbiak követnek. Közben, egy régóta eltűntnek nyilvánított, őshonos fiatal lány ügyében is elkezd nyomozni. A spiritualitást, társadalomkritikát sem nélkülöző sorozat főszerepét a színész élete legizgalmasabb munkájának nevezte.

„Nem ismertem a könyveket, a Pókember-filmek egyik producerét kérdeztem meg, hogy ő hallott-e róluk. Felugrott a székéből, ettől pedig olyan lelkes lettem, hogy elolvastam az összes könyvet. Gamache nyomozó sokrétű karakter, például nem hord magánál fegyvert, ami számomra külön érdekesség volt. Kétségtelenül ez az egyik legjobb szerep, amit valaha is eljátszhattam, imádkozom a tévé isteneihez, hogy sok éven át folytatódjon még a sorozat”.

8. Annyira részletes Three Pines városa, hogy szinte oda vágyunk

Molina azt nyilatkozta egy interjúban, hogy Louise Penny olyan fantasztikus részletességgel alkotta meg a regényben látott Three Pines városát, hogy szinte oda vágyódik az ember: „Gazdag, sokrétű, ott akarsz lenni” – vélekedik Molina. A történet Kanadában játszódik, és a színész szerint az amerikaiak sokat viccelődnek arról, milyen udvarias nép a kanadai, de ahogy sok általánosításban, ebben is van némi igazság – ez kiviláglik a sorozatból is.

Nemcsak a fiktív helyszínt, de a stáb azon részét is dicsérte Molina, akik Kanadából származtak:

„Játszhatsz remek szerepeket és dolgozhatsz együtt seggfejekkel közben. Vagy fordítva, de a lényeg, hogy ritkán jön össze az, hogy minden klappol, ahogy az történt a Three Pines forgatásán: a világ legnagyszerűbb embereivel melóztunk egy remekművön.”

9. A sorozat írásából is kiveszi a részét

„Armand detektív hasonlít az irodalmi szereplőkhöz: sokat beszél, hangosan gondolkodik, bizonyos értelemben hangosan is végzi a munkáját, ettől annyira egyedi” – értékelt Molina. A RadioTimes-nak arról is beszélt, hogy volt egy kikötése, mielőtt aláírt minden szerződést a friss sorozatszereppel kapcsolatban. Azt szerette volna, hogy az írói szobában is kaphasson szerepet:

„Hozzájárultam bizonyos dolgokhoz az írói szobában: rámutattam erre-arra, hogy ez a könyvekben így és úgy van, talán meg kéne tartanunk dolgokat. Ez egy nagyon-nagyon produktív, izgalmas élmény volt, kihívásokkal tele. Mondtam is valakinek a napokban: na, végre megtudtam, hogyan készül a kolbász” – viccelődött.

10. Játszott már korábban detektívet, de Armand Gamache más

2001-ben Molina alakította Hercule Poirot-t a Gyilkosság az Orient Expresszen című filmben, ám a Three Pines-ban jóval több ideje lesz a nyomozásra: „Nemrég a tinédzser unokám megkérdezte, mi a szuperképessége a detektívemnek. Azt feleltem, hogy az empátia. Vágya van arra, hogy megértsen olyan nézőpontot, ami ellentétes az övével. Ettől válik különlegessé.”