Hogyan vészeljük át a téli szürke, hideg napokat és kerüljük el a tartós lehangoltságot?

Tippek, amelyek segítenek a lelki egyensúly fenntartásában.

Hideg, sötét és csapadék (egyre inkább eső): ezek jellemzik a teleinket, ami hajlamossá tesz minket arra, hogy levertnek érezzük magunkat. Lelassulunk, semmihez semmi kedvünk, erőnk. De nem kell ennek feltétlenül így lennie. Van pár olyan tipp, amelyek segítségével elkerülhető a lehangoltság.

Étkezés

A tápanyagok, amiket beviszünk a szervezetünkbe, nemcsak a testünknek tesznek jót, hanem a lelkünknek is. Kutatások igazolták, hogy a (főleg nyers) zöldség- és gyümölcsevés is jó hatással van a lelki állapotunkra. Ugyanakkor kerülendőek azok az élelmiszerek, amelyek – bizonyos mérték felett biztosan – károsak a szervezetünkre: alkohol, az üdítők, a magas cukor- és szénhidráttartalmú ételek (így a gyorsételek is).

Az alkohol? Többekben merülhet fel a kérdés, és hát igen, a rosszkedvtől sokan menekülnek az ivásba, ami átmenetileg segítséget is nyújthat, de hosszabb időn át már ellentétes hatást vált ki.

Testmozgás

Ugyancsak a test és a lélek szoros összetartozását mutatja az étkezésen kívül az is, hogy mindkettőnek jót tesz a mozgás. Ahogy szokták mondani, csak elkezdeni nehéz, már egy edzés is jó hatással lehet a lelkiállapotunkra. Persze szigorúan abban az esetben, ha körültekintően megválasztjuk a nekünk megfelelő módú és intenzitású mozgásfajtát.

Alvás

Ebben talán nincs semmi meglepő, főleg a testmozgás után. Ha a testünkre figyelünk, az jót tesz a lelkünknek is, és segít elkerülni a lehangoltságot. Azért fontos ez, mert a lehangoltság, így a depresszió is kihatással lehet az alvási ciklusunkra, ezt pedig nagyon nem kéne hagyni, mert attól csak még rosszabb helyzetbe kerülünk.

Azzal is vigyázzunk viszont, hogy ne essünk a ló túloldalára. A sötét és a hideg sokakat ösztönöz a minél több alvásra, de a túl sok alvás ugyanúgy káros lehet.

Meleg, illatok és színek

Mintha egy karácsonyi konyhát írnánk le, ami már így magában is kellemes érzést válthat ki. De nem csak a sütik készítése segíthet a lehangoltság elkerülésében. Egy forró fürdő – esetleg valamilyen illatos fürdősóval – szintén jobb hangulatra deríthet. Vagy, ha ezt nem szeretjük, figyeljünk oda a lakásunk világítására, és próbáljuk magunkat színes holmikkal körbevenni. A téli szürkeséget remekül ellensúlyozzák az élénk, vidámságot és energiát sugárzó színek.

Magány

Tudjuk, télen rossz az idő, és még az orrunkat sincs kedvünk kidugni az ajtón. „Mit lehet ilyenkor csinálni?” – tesszük fel a kérdést. Pedig a lehangoltság ellen az egyik legjobb ellenszer a társas élet. Még ha kissé nehezünkre esik is, de mozduljunk ki otthonról, beszélgessünk a barátainkkal, szervezzünk programokat a családtagjainkkal! Akár ismerkedjünk meg új emberekkel, az is felvillanyozó tud lenni.

Saját magunk ismerete

Sokat segíthet a lehangoltság elkerülésében, ha ismerjük magunkat, tudatában vagyunk félelmeinknek, szorongásainknak vagy akár annak, hogy mitől leszünk hirtelen vagy általánosan rosszkedvűek. De nemcsak a megelőzés szempontjából fontos önmagunk ismerete, hanem azért is, mert az ember így könnyebben felismeri és elismeri, ha segítségre szorul. Nincs abban semmi szégyellnivaló!

