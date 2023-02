Super Bowl félidei show: Rihanna 0 forintot kapott az előadásáért

Ahogyan minden más sztárfellépő is a Super Bowl történetében.

Az idei Super Bowl félidei show-ján Rihanna volt a sztárfellépő, aki mint kiderült, várandósan tolta le az előadását.

Az extravagáns produkcióért viszont nem kapott fizetést, ahogyan senki más sem a Super Bowl fellépőinek történelmében.

A liga szabályzata szerint az NFL fedezi a félidei show produkciójával kapcsolatos összes költséget, de a sztárfellépőknek mindössze az utazását fizetik ki.

A gyártási költségek egyébként még egy alig negyedórás előadás esetében is az egekbe szökhetnek. Jennifer Lopez és Shakira 2020-as fellépése állítólag közel 13 millió dollárba került: ez az összeg finanszírozta a produkcióban résztvevő akár 3000 alkalmazott fizetését, illetve az előadás bonyolult technikai elemeit, mint az összecsukható, 38 részből álló színpadot, vagy a 18 kocsin begurított hatalmas hangtechnikai berendezéseket – és itt még nem volt szó azokról a látványelemekről, mint például Katy Perry mechanikus nagymacskája, amin 2015-ben belovagolt a stadionba, vagy Lady Gaga ejtőernyője, amivel 2017-ben érkezett meg az eseményre.

Az Esquire emlékeztet: bár pénzbeli fizetség konkrétan nem jár az előadóknak, a fellépésük komoly hasznot hozhat: Justin Timberlake 2018-as előadásának másnapján a zenei eladásai 534 százalékkal ugrottak meg, míg Lady Gaga digitális katalógusainak eladásai mintegy 1000 százalékkal emelkedtek meg 2017-es fellépése után.

Bár a tavalyi meccs 2007 óta a legalacsonyabb nézettséget produkálta, így is csaknem 100 millióan követték akkor az eseményt. A fellépés elfogadása ennek ellenére már nem az a garantált PR-növelő tényező, ami egyor volt.

Az NFL továbbra is visszatartja a játékosait attól hogy tiltakozzanak a faji egyenlőtlenségek ellen, ezen attitűd miatt több előadó is visszautasította már a felkérést a félidei show-ra. Azok pedig, akik vállalták a műsort (például a Maroon 5 2019-ben) gyakran petíciók kereszttüzébe kerültek, amelyek azt követelték, hogy lépjenek vissza az NFL bojkottjának jegyében.

AZ NFL-t egyébként azért is érte már kritika, mert a félidei show-jának táncosait nem egyenlő bánásmódban részesítette. 2021-ben például The Weekend táncosai közül akadtak, akiket önkéntesként neveztek meg, nekik egyáltalán nem járt fizetés, míg akadtak olyanok, akik több 712 dollárt kaptak a show napjára, óránként további 45 dollárt a próbák idejére, 30 dolláros napidíjat, továbbá egy 250 dolláros Covid-illetményt arra az esetre, ha a táncost munkanapon kívüli időpontban koronavírus-tesztre küldenének egy klinikára. Amíg pedig a meg nem fizetett táncosok akár két órát is várhattak a hidegben a próbákra a stadion lelátóin, a fizetett társaik egy fűtött szobában várakozhattak.