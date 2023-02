Rihanna várandósan tolta végig a Super Bowl félidei show-ját

Több méter magasban lebegve kezdte meg a produkcióját.

Rihanna volt az idei Super Bowl félidei show-jának sztárfellépője, az énekesnő pedig nem is bízta a véletlenre a produkcióját: az előadását több méter magasan lebegve kezdte meg, olyan slágereket énekelte el, mint a We Found Love, a Where Have You Been, a Diamonds vagy a Work, mindennek tetejében pedig láthatóan várandósan tolta végig a fellépését.

Az énekesnő terhességének hírét a félidei show után a szóvivője is megerősítette a Hollywood Reportnernek.

Rihanna és A$AP Rocky első gyereke 9 hónappal ezelőtt született. A kisfiú arcát az énekesnő tavaly decemberben mutatta meg először egy TikTok-videóban, a nevét viszont azóta sem árulták el.