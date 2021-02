A Trónok harca színésznője állítja, Marilyn Manson baltával fenyegetőzve kergette

Újabb színésznő állítja, hogy őt is bántalmazta Marilyn Manson. Miután korábbi menyasszonya, Evan Rachel Wood nemrég közleményt adott ki a Vanity Fair amerikai lap segítségével arról, hogy a zenész kapcsolatuk három éve alatt bántalmazta őt, több nő s hasonló történetettel állt elő a közösségi médiában, miszerint Manson szexuális, fizikai és lelki terrorban tartotta őket is, amíg együtt voltak.

Most a Trónok harca első három évadában szereplő Esmé Bianco beszélt a The Cut nevű lapnak arról, hogyan bántalmazta őt a zenész kétéves kapcsolatuk alatt. A színész 2005-ben ismerkedett meg Mansonnal akkori menyasszonya, Dita Von Teese-en keresztül, majd szerepelt Manson I Want to Kill You Like They Do In the Movies című kislemezéhez forgatott klipjében 2009-ben.

[Manson] egy szörnyeteg volt, aki majdnem elpusztított engem és annyi nőt

– mondta Bianco a lapnak, aki szerint Manson a klip forgatásán erőszakosan bánt vele, egy imaszőnyeghez kötözve, korbáccsal ütötte. Bianco meggyőzte magát arról, hogy „Manson csak Manson, akivel nagyszerű művészetet fognak létrehozni”.

A pár kezdetben távkapcsolatban élt, majd Bianco odaköltözött Mansonhoz, miután házassága 2011-ben véget ért. A színész szerint együtt töltött idejük alatt Manson beleegyezés nélkül gyakran megharapta és megsebezte testét szexuális együttléteik során, valamint „erőszakosan” felrázta álmából, ha „engedély nélkül” aludt el. A lista itt nem ér véget, Bianco hozzátette, hogy Manson testét késsel sebesítette meg, az ezekről készült fotókat pedig elküldte bandatársainak.

Úgy éreztem magam, mint egy rab. A kénye-kedve szerint jöttem-mentem. Akivel csak beszéltem, mind ő irányította. A szekrényben bujkálva hívtam fel a családomat

– fogalmazott Bianco, aki szerint a töréspont akkor következett be, amikor Manson egy baltával fenyegetőzve üldözte őt a házban, majd a színész éjszaka, míg a zenész aludt, elmenekült.