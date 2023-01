Ezzel búcsúzott régi barátnőjétől.

Sarah Ferguson, András yorki herceg korábbi felesége is ott volt Lisa Marie Presley temetésén, ugyanis jó barátnők voltak. A hercegné még gyászbeszédet is tartott a Graceland-kastélyban, ahol II. Erzsébet királynőt is idézte.

A néhai anyósom mindig azt mondta, semmi olyat nem lehet mondani, ami az ilyen pillanatok gyötrelmét elfeledtetné, hiszen a gyász az ár, amit a szeretetért fizetünk. Mennyire igaza is volt

– idézte szavait a People.

A temetésen többek között ezek történtek: