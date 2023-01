37-szer fürdött a szexmunkásként dolgozó nő 2022-ben

Egy Onlyfans-en is tevékenykedő, önmagára szexmunkásként hivatkozó Aella nevű nő a Twitteren tett közzé egy bejegyzést, amelyben számba vette, hogy különböző tevékenységeket hányszor végzett az évben. A poszt legfeltűnőbb része, hogy összesen 37-szer, vagyis közel két hetente egyszer fürödhetett tavaly, de egyéb érdekes adatokat is megtudhatunk:

A 27 éves Aella a Daily Mail szerint azt a magyarázatot adta az elsőre nem túl higiénikusnak tűnő tisztálkodási szokásaira, hogy nem szeretné megzavarni teste mikrobiomjának, vagyis a rajta és benne élő mikroorganizmusok összességének egyensúlyát a gyakori fürdéssel.

– tweetelte az Idahóban élő nő. Aella hozzátette, hogy bár szappant nem, de dezodort szokott magára kenni, valamint a nemiszerveit gyakrabban megmossa és bidét is (altestmosó tál) használ.

Több szakember egyetért abban, hogy még ha társadalmi okokból érthető is az igény, valóban nem létfontosságú minden nap zuhanyozni. Derrick Phillips tanácsadó a HealthLine-nak elmondta:

„A bőr öntisztuló és természetes módon hámlik. A súrolás segít eltávolítani a fizikai szennyeződéseket, és megerősíti a tisztaság érzékelését, de nem szükséges.”

My 2022 in stats! Image is my mood each day

And some # – how many times I ___ this year:

went outside: 222

pooped: 194

socialized: 165

worked: 137

took adderall: 126

drank alcohol: 118

danced: 64

had sex: 63

cried: 59

wrote: 51

gamed: 44

had a good meal: 42

showered: 37

1/ pic.twitter.com/75DL7huVzC

— Aella (@Aella_Girl) December 31, 2022