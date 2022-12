Világháborús bomba volt egy 88 éves francia férfi fenekében, evakuálni kellett a kórházat

Szombat este érkezett a touloni kórházba egy 88 éves férfi, aki sürgős ellátásra szorult, ugyanis egy 20 centiméteres, első világháborús bomba volt a végbelében – írja a Daily Mail.

A meg nem nevezett idős úr érkezése riadalmat váltott ki a Hospital Sainte Musse kórházban, attól tartottak, hogy az eszköz felrobban.

An 88-year-old Frenchman presented at Toulon A&E yesterday with a First World War shell shoved up his arse. Bomb disposal were called to make it safe. The hospital was evacuated. I wish this was a joke. pic.twitter.com/IS2u9kUqBO

— A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022