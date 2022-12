Tóth Andi és Marics Peti zsűritagok lesznek a Sztárban Sztár új évadában

Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója interjút adott az Indexnek: ebben beszélt a csatornán futó műsorokról is, például a Sztárban Sztárról, ami új évaddal érkezik 2023-ban. Makranczi Zalánnak búcsút intett a produkció, helyére két új arc érkezik Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila és Papp Szabi mellé a zsűripultba.

Jön a Sztárban Sztár is. Gondolunk a múltra, és gondolunk az új generációra is. Jövőre öt híresség lesz a Sztárban Sztár legújabb évadának zsűrijében: Lékai-Kiss Ramóna, Kökény Attila és Papp Szabi hármasához csatlakozik Tóth Andi és Marics Péter is